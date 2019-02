Le Cercle des Grands entrepreneurs du Québec s'agrandit et accueille de nouveaux lauréats





MONTRÉAL, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Pour une deuxième année, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Banque Nationale et le Mouvement Desjardins s'associent afin d'honorer des entrepreneurs d'exception dans le cadre du Cercle des Grands entrepreneurs du Québec. Nouveau rendez-vous annuel, le Cercle souligne la réalisation et l'engagement d'hommes et de femmes qui par leurs actions ont participé au dynamisme de l'entrepreneuriat et au développement économique du Québec.

Dans le cadre de cette soirée-hommage, six entrepreneurs de haut calibre font leur entrée au Cercle des Grands entrepreneurs du Québec :

Jean Coutu

Guy Laliberté

Madeleine Paquin

Alain Lemaire

Bernard Lemaire

Laurent Lemaire

Le Cercle vise à reconnaître des entrepreneurs inspirants qui par leur leadership, leur persévérance, leur créativité et leur intégrité sont devenus des modèles pour une toute nouvelle génération d'entrepreneurs.

« Avec le Cercle, nous célébrons des entrepreneurs qui ont redéfini les limites de leur secteur et ont fait rayonner l'innovation et l'ingéniosité québécoise bien au-delà de nos frontières. Des êtres d'exception, devenus de véritables modèles pour les générations futures qui, à leur tour, joueront un rôle déterminant pour continuer de bâtir la nouvelle économie du Québec », affirme Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Un legs résolument tourné vers la jeunesse

L'ensemble des Grands entrepreneurs reconnus cette année a un point commun, soit d'aider les jeunes à développer leur plein potentiel. En plus d'avoir occupé la tête d'entreprises leader de leur industrie, ces lauréats ont accompagné les générations qui les succèdent en leur partageant leurs connaissances et leur expertise.

« La Banque Nationale a été fondée en 1859 par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Depuis près de 160 ans, nous consolidons cet héritage de multiples façons. Que ce soit en conseillant nos entrepreneurs à toutes les étapes de leur cheminement, en favorisant le développement d'écosystèmes performants pour les entreprises en démarrage ou en reconnaissant le parcours exceptionnel de nos grands entrepreneurs. Au-delà de leur apport marquant au développement économique du Québec, c'est eux qui ont inspiré l'élan entrepreneurial que nous vivons actuellement », mentionne Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

L'exposition itinérante du Cercle des Grands entrepreneurs du Québec invite le public montréalais à découvrir l'histoire de chacun de ses lauréats soit à l'Atrium de la Caisse de dépôt et placement du Québec (6-8 février), à la Tour de la Banque Nationale (10-16 février) ou au Complexe Desjardins (18-23 février), après quoi, elle entamera une tournée dans différentes régions du Québec. Présentée gratuitement, l'exposition propose des contenus riches, exclusifs et interactifs. Ce contenu peut être également consulté au cercledesgrandsentrepreneurs.com, où les Québécois pourront par le fait même redécouvrir le parcours des membres honoraires du première chapitre du Cercle.

« Oser, persévérer et innover : tels sont les trois mots qui résument le parcours inspirant des six entrepreneurs honorés cette année, souligne Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Ils ont non seulement créé de la richesse aux quatre coins du Québec mais ils ont aussi su saisir les opportunités pour faire valoir leur savoir-faire à l'international. »

Les lauréats ont été nommés par un jury composé de membres de la communauté d'affaires, de membres honoraires du Cercle et d'entrepreneurs.

Michèle Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement des affaires, Caisse de dépôt et placement du Québec (présidente du jury)

François Touchette, vice-président et chef de la direction, Groupe Comptes Nationaux - Canada , Banque Nationale

, Banque Nationale Jean-Yves Bourgeois , premier vice-président et chef de groupe, Marché des capitaux, Mouvement Desjardins

, premier vice-président et chef de groupe, Marché des capitaux, Mouvement Desjardins Serge Godin , fondateur et président exécutif du conseil de CGI

, fondateur et président exécutif du conseil de CGI Rémi Marcoux, fondateur et administrateur de Transcontinental inc.

Lise Watier , présidente Fondation Lise Watier et fondatrice Lise Watier Cosmétiques

, présidente Fondation Lise Watier et fondatrice Lise Watier Cosmétiques Dominique Brown , président et chef de la direction, Chocolats Favoris

, président et chef de la direction, Chocolats Favoris Jean-René Halde, administrateur de sociétés

Christiane Germain , cofondatrice et coprésidente de Groupe Germain Hôtels

