/C O R R E C T I O N de la source -- Collège de Bois-de-Boulogne/

Conférence d'Égide Royer au Collège de Bois-de-Boulogne

Prévenir et composer avec les problèmes émotifs et comportementaux au collège : des pratiques éprouvées qui font souvent une différence

MONTRÉAL, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Collège de Bois-de-Boulogne est fier de s'associer au Dr Égide Royer, psychologue et professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, pour mettre en lumière des mesures efficaces pour améliorer la formation des enseignants.

Actuellement, les défis de la profession enseignante sont nombreux. À cet effet, le Collège de Bois-de-Boulogne s'est engagé concrètement face aux enjeux liés à l'enseignement en ajoutant récemment à son offre de formation le Parcours SH-BAC en éducation : un arrimage pédagogique entre le Collège de Bois-de-Boulogne et l'Université de Montréal pour la formation des enseignants. Une première au Québec!

Bénéficier de l'expertise du Dr Égide Royer pour ce nouveau parcours est un privilège pour le Collège de Bois-de-Boulogne puisque ce dernier, considéré comme l'un des plus grands experts dans le domaine de la réussite scolaire au Québec, se penche sur le sujet dans son dernier ouvrage Problèmes émotifs et comportementaux à l'école : petite encyclopédie de l'enseignant efficace, qui couvre 60 des questions les plus importantes concernant les problèmes d'adaptation et de comportement.

Dans sa conférence destinée au personnel des douze cégeps de la grande région de Montréal, Dr Égide Royer présentera des pratiques éprouvées qui font souvent une différence dans l'intervention auprès des jeunes présentant des problèmes émotifs et de comportement, tout en améliorant la qualité de vie professionnelle des travailleurs de l'éducation.



La conférence se tiendra le mercredi 13 février 2019, à compter de 13 h 30, à l'Espace Hubert-Reeves, au 2e étage du pavillon Saint-Paul du Collège de Bois-de-Boulogne. La conférence sera suivie d'une séance de dédicace de son livre par l'auteur.

À propos du Collège de Bois-de-Boulogne

Le Collège de Bois-de-Boulogne, collège d'enseignement supérieur public, offre aux étudiantes et étudiants, jeunes et adultes, des programmes de formation continue, préuniversitaires et techniques dans un milieu d'apprentissage innovateur et stimulant, qui favorise la réussite et le développement intégral de la personne, en vue de son engagement dans la société. Il compte actuellement près de

2 500 étudiantes et étudiants à l'enseignement ordinaire et plus de 4 000 à la formation continue et aux services aux entreprises.

