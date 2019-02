Montréal-Nord s'inspire du parcours shawiniganais!





SHAWINIGAN, QC, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Montréal-Nord, ainsi qu'une vingtaine d'acteurs locaux reviennent inspirés de leur mission économique du côté du Centre d'entrepreneuriat Alphonse-Desjardins et du DigiHub Shawinigan.

Le 5 février dernier, une délégation de vingt représentants de Montréal-Nord, dont Christine Black, mairesse de l'arrondissement, se sont rendus en visite de repérage à Shawinigan afin de s'inspirer du modèle économique de la ville de l'Énergie. Cette visite s'inscrit dans la mise en place d'un centre de formation et d'entrepreneuriat, un nouvel outil de développement économique, qui sera implanté sur le territoire nord-montréalais.

« Alors que les entreprises montréalaises cherchent activement des employés qualifiés, plusieurs résidents de l'arrondissement Montréal-Nord et des arrondissements limitrophes n'ont pas d'emploi ou sont sous-employés. Montréal-Nord devient donc un actif stratégique pour la croissance de l'ensemble des entreprises montréalaises », exprime Jean-François Gosselin, directeur de la CDEC.

En mobilisant les acteurs locaux et supra locaux autour du projet de Centre de formation et d'entrepreneuriat, la CDEC additionne ainsi les expertises de chaque acteur afin d'offrir des formations qualifiantes qui répondent aux besoins de main-d'oeuvre des entreprises montréalaises et stimulent l'entrepreneuriat afin de densifier le tissu économique du territoire. « Cette visite est un exemple tangible du dynamisme et du leadership de notre communauté qui prend en main son développement économique. Ensemble, nous contribuons à construire le Montréal-Nord de demain! », affirme Christine Black, mairesse de Montréal-Nord.

UN MODÈLE DE SUCCÈS À PARTAGER

La destination de cette mission n'est pas fortuite. À la création du Centre d'entrepreneuriat Alphonse-Desjardins et du DigiHub Shawinigan en 2012 et 2014, l'économie de Shawinigan était à un tournant sombre avec la perte de plusieurs de ses grandes entreprises liées à l'exploitation et à la transformation des ressources naturelles. Par une mobilisation des forces en présence et par la création d'outils collectifs de développement au sein des deux organisations, les Shawiniganais ont su renverser la tendance en remettant l'économie de leur ville sur ses rails.

« La collaboration est au coeur de notre réussite, que ce soit dans notre ville ou avec d'autres régions du Québec. C'est pourquoi nous sommes ravis de partager notre expérience à d'autres écosystèmes qui cherchent leur propre façon de redynamiser leur économie », affirme Michel Angers, maire de Shawinigan et président du DigiHub Shawinigan.

Ce modèle de réussite de Shawinigan est aujourd'hui un cas d'école qui attire des centaines de visiteurs chaque année venant des quatre coins du monde comme la France, le Sénégal ou encore la Tunisie. La CDEC poursuit donc ses démarches en s'inspirant des façons de faire de ce modèle à succès pour propulser un renouveau dans le développement économique de l'est de Montréal.

