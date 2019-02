L'Association des pilotes d'Air Canada élit un nouveau président du conseil de gouvernance





TORONTO, le 5 févr. 2019 /CNW/ - L'Association des pilotes d'Air Canada (APAC), le plus grand groupe de pilotes au Canada, a élu hier le commandant Mike McKay comme président lors d'une réunion spéciale de son Conseil exécutif national (CEN) à Toronto, pour un mandat de trois ans effectif du 1er avril 2019 au 31 mars 2022.

Le commandant McKay remplace le commandant Matt Hogan, qui était devenu président du CEN à la suite d'une élection partielle tenue en mars 2018 pour assurer le reste du mandat de son prédécesseur.

« À mesure que l'industrie de l'aviation continue d'évoluer, c'est important que nos membres se fassent bien entendre et que notre profession soit protégée, a déclaré le commandant McKay. Je remercie le CEN pour la confiance qu'il me témoigne, alors que nous continuons à oeuvrer au nom de nos membres, qui sont plus de 4 000, et d'Air Canada afin de défendre les intérêts des pilotes et de promouvoir la sécurité des voyageurs au Canada et dans le monde. »

Mike McKay est commandant de B-787 basé à Toronto. Actuellement membre élu à l'échelle nationale du CEN, le commandant McKay a fait partie de plusieurs comités de l'APAC au fil de ses nombreuses années avec l'Association, notamment le Comité des salaires et des conditions de travail, le Comité du journal, le Comité des griefs et le Comité des négociations. En plus de ses fonctions comme membre élu à l'échelle nationale, il siège présentement au Comité des mises en candidature, un rôle qui lui a permis de travailler directement avec les membres et de contribuer à façonner l'avenir de l'APAC. Le commandant McKay a débuté sa carrière dans l'armée avant d'être embauché par Air Canada en 1989 pour piloter le DC-8.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le commandant McKay va présider les réunions du CEN et agir comme principal représentant des pilotes pour les questions ayant trait à l'emploi, notamment la négociation et l'administration de leur convention collective. Le président parle au nom du CEN et il est le porte-parole officiel de l'APAC. Le président collabore avec Milt Isaccs, président directeur général de l'Association, afin de mener à bien les objectifs et les politiques de l'APAC.

Le CEN est l'organe de gouvernance de l'APAC, qui dirige la politique et l'administration de l'Association. Outre le président, le CEN est composé des présidents et vice-présidents des Conseils des élus locaux, qui sont désignés par les pilotes des bases de Toronto, Montréal, Vancouver et Winnipeg, ainsi que des membres du CEN qui sont choisis par tous les pilotes d'Air Canada lors des élections nationales.

L'Association des pilotes d'Air Canada (APAC) représente plus de 4 000 pilotes commerciaux qui transportent des millions de voyageurs partout au Canada et dans le monde sur les vols d'Air Canada et d'Air Canada Rouge. Pour plus de renseignements, visitez www.acpa.ca.

