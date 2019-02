Kaneka investit dans une société américaine de dispositifs médicaux





TOKYO, 5 février 2019 /CNW/ - Kaneka Corporation (Tokyo, Japon, président : Mamoru Kadokura) annonce avoir conclu avec une société américaine de dispositifs médicaux (« société »), dont le nom n'est pas divulguée, un accord d'investissement et stratégique. Aux termes de cet accord, Kaneka a acquis 18,5 % des actions de la société et entend commencer à vendre ses produits FFR brevetés en tant que distributeur exclusif au Japon à partir de 2020. En offrant en plus les produits FFR de la société, Kaneka s'attend à voir grimper les ventes de dispositifs de diagnostic, frôlant la barre des 100 millions de dollars US d'ici 2022, accélérant ainsi le développement de ce segment d'activité de Kaneka aux États-Unis, en Europe, en Asie et ailleurs.

La FFR (réserve de débit fractionnaire), indicateur de l'état d'entrave à la circulation sanguine causée par une sténose coronarienne, a été utilisée pour déterminer la méthode thérapeutique optimale des cardiopathies ischémiques * 1 comme l'infarctus du myocarde. En utilisant la FFR, qui permet de mesurer l'effet physiologique de la sténose et de choisir à l'avance le meilleur traitement, on s'attend à une réduction significative des coûts médicaux. Au Japon, suite à la révision de la rémunération touchée en clinique, en avril 2018, l'évaluation de l'ischémie fonctionnelle préopératoire * 2 a été ajoutée et du fait de cette réforme juridique, la taille du marché des produits FFR devrait augmenter considérablement dans un avenir proche.

Outre ses produits actuels pour le traitement interventionnel et intravasculaire, notamment les cathéters à ballonnet et les serpentins emboliques, Kaneka élargira ses activités pour inclure les dispositifs médicaux de diagnostic, segment où une croissance considérable est prévue, à commencer par les produits FFR dotés de la technologie de pointe de la société.

Kaneka entend continuer à rechercher des partenariats, y compris des possibilités de fusions-acquisitions, et vise à réaliser un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars US, d'ici 2022, dans le domaine du diagnostic, en offrant des solutions qui favorisent une vie saine et dynamique dans le monde entier.

* 1 Ischemic heart disease: a disease in which the blood flow is stagnant, such as the coronary artery of the heart becoming narrower (cardiopathie ischémique : maladie caractérisée par la stagnation du flux sanguin, telle que le rétrécissement de l'artère coronaire du coeur)

* 2 Functional ischemia assessment: Evaluation of blood flow quantitatively rather than qualitatively by contrast examination (évaluation de l'ischémie fonctionnelle : évaluation du débit sanguin de manière quantitative plutôt que qualitative par un examen de contraste)

