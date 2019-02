Intact Corporation financière annonce ses résultats du quatrième trimestre de 2018





Faits saillants

Résultat opérationnel net par action de 1,93 $ au T4-2018, une hausse de 19 % attribuable à de solides résultats opérationnels

attribuable à de solides résultats opérationnels Croissance des primes de 4 % pour le trimestre et de 16 % pour l'exercice , propulsée par l'assurance des entreprises en Amérique du Nord

, propulsée par l'assurance des entreprises en Amérique du Nord Ratio combiné de 91,7 % au T4-2018 avec une amélioration importante en assurance automobile des particuliers

avec une amélioration importante en assurance automobile des particuliers RONPA de 5,74 $ pour l'exercice , ayant donné lieu à un RCP opérationnel de 12,1 %, et marge sur le capital total de plus de 1,3 milliard $

, ayant donné lieu à Augmentation du dividende trimestriel de 9 %, lequel est passé à 0,76 $ par action ordinaire

Charles Brindamour, chef de la direction, a déclaré ce qui suit :

« Nous avons affiché de bons résultats dans l'ensemble de l'entreprise au quatrième trimestre, et un bon rythme de croissance. Dans le secteur de l'assurance automobile des particuliers, nous avons atteint notre ratio combiné normalisé autour de 95 %. Notre objectif est maintenant de maintenir cette performance. OneBeacon demeure en voie d'atteindre un ratio combiné égal ou légèrement supérieur à 90 % et de devenir un chef de file nord-américain des produits d'assurance spécialisés. Au cours de l'exercice, nous avons considérablement investi dans le numérique et dans l'intelligence artificielle dans le cadre de notre transformation axée sur les clients qui nous permettra de nous positionner de façon à devancer la concurrence. Notre bilan demeure bon et nous sommes heureux d'accroître une fois de plus les dividendes aux porteurs de nos actions ordinaires. »



Faits saillants consolidés1 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2018 T4-2017 Variation 2018 2017 Variation













Primes directes souscrites 2 392 2 293 4 % 10 090 8 730 16 % Ratio combiné 91,7 % 92,6 % (0,9) pt 95,1 % 94,3 % 0,8 pt Produit net de souscription 210 178 18 % 474 486 (2)% Produit net des placements 140 121 16 % 529 432 22 % Produit net tiré de la distribution 36 28 29 % 146 132 11 % Résultat opérationnel net 281 236 19 % 839 771 9 % Résultat net 244 232 5 % 707 792 (11)% Données par action (en dollars)











Résultat opérationnel net par action (RONPA) 1,93 1,63 19 % 5,74 5,60 3 % Résultat par action (RPA) 1,67 1,60 4 % 4,79 5,75 (17)% Rendement des capitaux propres pour les 12 derniers mois











RCP opérationnel 12,1 % 12,9 % (0,8) pt





RCP 9,9 % 12,8 % (2,9) pts





Valeur comptable par action (en dollars) 48,73 48,00 2 %





Marge sur le capital total2 1 333 1 135 198





Ratio de la dette sur le capital total 22,0 % 23,1 % (1,1) pt





1 Ce communiqué de presse présente des mesures financières non conformes aux IFRS. Voir la section 27 - Mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion pour de plus amples renseignements. L'incidence des fluctuations des taux de change n'était pas significative pour nos résultats consolidés. L'incidence sur le rendement de nos activités aux États-Unis est présentée à la section Rendement des activités d'assurance. 2 Total du capital excédant les seuils d'intervention de la société dans les entités réglementées (TCM 170 %, CFR 200 %), majoré de la trésorerie disponible dans les entités non réglementées. Voir la section 18 - Gestion du capital du rapport de gestion pour de plus amples renseignements.

Augmentation du dividende

Le conseil d'administration a approuvé une augmentation de 0,06 $ par action du dividende trimestriel, lequel passe à 0,76 $ par action sur les actions ordinaires en circulation de la société, ce qui représente une augmentation de notre dividende de 9 % et une quatorzième augmentation annuelle consécutive de notre dividende depuis notre PAPE en 2004.



Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 21,225 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 1, un dividende trimestriel de 20,825 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 3, un dividende trimestriel de 26,95675 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 4, un dividende trimestriel de 32,5 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 5, un dividende trimestriel de 33,125 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 6 et un dividende trimestriel de 30,625 cents par action sur les actions privilégiées de catégorie A, série 7. Les dividendes sont payables le 29 mars 2019 aux actionnaires inscrits le 15 mars 2019.

Perspectives de l'industrie

Globalement, dans l'industrie de l'assurance IARD au Canada , nous prévoyons une croissance des primes se situant entre 3 % et 6 % au cours des 12 prochains mois, reflétant le raffermissement des conditions du marché. En assurance automobile des particuliers et en assurance des entreprises , les défis de l'industrie sur le plan de la rentabilité exercent une pression à la hausse sur les tarifs, tandis qu'en assurance des biens des particuliers , les sociétés continuent à s'ajuster aux changements météorologiques.



, nous prévoyons une au cours des 12 prochains mois, reflétant le raffermissement des conditions du marché. En , les défis de l'industrie sur le plan de la rentabilité exercent une pression à la hausse sur les tarifs, tandis qu'en , les sociétés continuent à s'ajuster aux changements météorologiques. En assurance des entreprises aux États-Unis , les prix demeurent concurrentiels et affichent une légère tendance à la hausse, et le contexte économique est favorable. Nous prévoyons une croissance à un taux entre 1 % et 5 % au cours des 12 prochains mois.



, les prix demeurent concurrentiels et affichent une légère tendance à la hausse, et le contexte économique est favorable. Nous prévoyons une au cours des 12 prochains mois. Dans l'ensemble, nous prévoyons que le RCP de l'industrie s'améliorera, mais restera inférieur à sa moyenne à long terme de 10 % au cours des 12 prochains mois.

Rendement des activités d'assurance

(en millions de dollars canadiens, sauf

indication contraire) T4-2018 T4-2017 Variation 2018 2017 Variation













Primes directes souscrites











Canada 2 067 1 986 4 % 8 601 8 423 2 % États-Unis 325 307

1 489 307

Croissance comme présentée



6 %



n. s. Croissance en devises constantes



2 %



n. s.

2 392 2 293 4 % 10 090 8 730 16 % Ratio combiné











Canada 90,8 % 91,9 % (1,1) pt 95,2 % 94,2 % 1,0 pt États-Unis 96,7 % 97,4 % (0,7) pt 94,8 % 97,4 % n. s.

91,7 % 92,6 % (0,9) pt 95,1 % 94,3 % 0,8 pt













Produit net de souscription











Canada 196 170 26 400 478 (78) États-Unis 13 8 5 71 8 n. s. Siège social et autres1 1 - 1 3 - 3

210 178 32 474 486 (12)













1 Le secteur Siège social et autres reflète l'incidence de notre traité de réassurance interne.

Les primes ont connu une croissance de 4 % pour le quatrième trimestre et de 16 % pour l'exercice. Au Canada , la croissance a été de 4 % pour le trimestre, et d'un peu plus de 10 % en assurance des entreprises, freinée par les mesures d'amélioration de la rentabilité en assurance automobile des particuliers. En assurance des entreprises aux États-Unis, la croissance des primes a été de 6 % pour le trimestre (ou 2 % en devises constantes).



de 4 % pour le quatrième trimestre et de 16 % pour l'exercice. Au , la croissance a été de 4 % pour le trimestre, et d'un peu plus de 10 % en assurance des entreprises, freinée par les mesures d'amélioration de la rentabilité en assurance automobile des particuliers. En assurance des entreprises aux États-Unis, la croissance des primes a été de 6 % pour le trimestre (ou 2 % en devises constantes). Le ratio combiné de 91,7 % s'est amélioré de 0,9 point grâce à un bon rendement sous-jacent au Canada et aux États-Unis. Au Canada , l'importante amélioration en assurance automobile des particuliers a été partiellement contrebalancée par la détérioration en assurance des entreprises.



de 91,7 % s'est amélioré de 0,9 point grâce à un bon rendement sous-jacent au et aux États-Unis. Au , l'importante amélioration en assurance automobile des particuliers a été partiellement contrebalancée par la détérioration en assurance des entreprises. Pour l'exercice, le ratio combiné global d'IFC de 95,1 % a augmenté de 0,8 point par rapport à l'exercice précédent. L'amélioration en assurance des particuliers, particulièrement en assurance automobile, a été plus que contrebalancée par l'augmentation des sinistres importants et des sinistres liés aux catastrophes en assurance des entreprises.

Secteurs d'activité

Assurance IARD - Canada

Les primes d'assurance automobile des particuliers ont reculé de 1 % pour le trimestre, la hausse des tarifs mise en oeuvre en avance sur nos concurrents ayant encore eu une incidence sur la croissance des unités. Le ratio combiné de 97,3 % s'est amélioré de 3,9 points par rapport à l'exercice précédent en raison des mesures liées à notre plan d'action et de la baisse de la fréquence des sinistres. L'évolution des sinistres des années antérieures a été minime, soit une évolution défavorable de 0,3 point pour le trimestre. Les mesures d'amélioration de la rentabilité ont porté leurs fruits et nous demeurons en bonne position pour saisir les occasions de croissance qui se présenteront à nous à mesure que s'amélioreront les conditions du marché.

ont reculé de 1 % pour le trimestre, la hausse des tarifs mise en oeuvre en avance sur nos concurrents ayant encore eu une incidence sur la croissance des unités. Le ratio combiné de 97,3 % s'est amélioré de 3,9 points par rapport à l'exercice précédent en raison des mesures liées à notre plan d'action et de la baisse de la fréquence des sinistres. L'évolution des sinistres des années antérieures a été minime, soit une évolution défavorable de 0,3 point pour le trimestre. Les mesures d'amélioration de la rentabilité ont porté leurs fruits et nous demeurons en bonne position pour saisir les occasions de croissance qui se présenteront à nous à mesure que s'amélioreront les conditions du marché. La croissance de 2 % des primes d'assurance des biens des particuliers au T4-2018 reflète la hausse des tarifs dans des conditions de marché favorables, freinée par le ralentissement de la croissance des unités attribuable aux mesures d'amélioration de la rentabilité en assurance automobile des particuliers pour les produits regroupés. Le ratio combiné a été bon à 78,5 %, soit 1,2 point de mieux qu'au T4-2017. Pour l'exercice 2018, le ratio combiné est demeuré solide à 88,3 %, une amélioration de 0,8 point par rapport à celui de 2017, malgré l'incidence des conditions météorologiques difficiles.

au T4-2018 reflète la hausse des tarifs dans des conditions de marché favorables, freinée par le ralentissement de la croissance des unités attribuable aux mesures d'amélioration de la rentabilité en assurance automobile des particuliers pour les produits regroupés. Le ratio combiné a été bon à 78,5 %, soit 1,2 point de mieux qu'au T4-2017. Pour l'exercice 2018, le ratio combiné est demeuré solide à 88,3 %, une amélioration de 0,8 point par rapport à celui de 2017, malgré l'incidence des conditions météorologiques difficiles. Les primes d' assurance des entreprises (assurance biens et responsabilité et assurance automobile) ont enregistré une très bonne croissance de 11 %, tous les secteurs continuant de tirer parti des hausses de tarifs dans des conditions de marché favorables. Le ratio combiné a été solide à 91,6 %, bien qu'il s'agisse d'une augmentation de 4,2 points par rapport aux très bons résultats de l'exercice précédent. Pour l'exercice 2018, le ratio combiné de 94,6 % s'est détérioré de 8,1 points par rapport à l'exercice précédent en raison de la hausse des sinistres importants et des sinistres liés aux catastrophes.

(assurance biens et responsabilité et assurance automobile) ont enregistré une très bonne croissance de 11 %, tous les secteurs continuant de tirer parti des hausses de tarifs dans des conditions de marché favorables. Le ratio combiné a été solide à 91,6 %, bien qu'il s'agisse d'une augmentation de 4,2 points par rapport aux très bons résultats de l'exercice précédent. Pour l'exercice 2018, le ratio combiné de 94,6 % s'est détérioré de 8,1 points par rapport à l'exercice précédent en raison de la hausse des sinistres importants et des sinistres liés aux catastrophes. Le produit net tiré de la distribution s'est établi à 36 millions $ pour le trimestre et à 146 millions $ pour l'exercice, soit une augmentation de respectivement 29 % et 11 % par rapport à l'exercice précédent. La croissance continue et l'amélioration de la rentabilité de notre réseau de courtiers expliquent cette augmentation.

Assurance IARD - États-Unis

Les primes ont augmenté de 6 % (ou 2 % en devises constantes) pour atteindre 325 millions $ pour le trimestre, reflétant le bon progrès de nos secteurs axés sur la croissance, freiné par l'incidence de nos mesures d'amélioration de la rentabilité dans d'autres secteurs.



ont augmenté de 6 % (ou 2 % en devises constantes) pour atteindre 325 millions $ pour le trimestre, reflétant le bon progrès de nos secteurs axés sur la croissance, freiné par l'incidence de nos mesures d'amélioration de la rentabilité dans d'autres secteurs. Le ratio combiné de 96,7 % s'est légèrement amélioré par rapport au T4-2017, malgré l'incidence de 5,9 points des sinistres liés aux catastrophes. Le ratio combiné pour l'exercice 2018 a été solide à 94,8 %, reflétant les progrès satisfaisants réalisés dans l'amélioration de la rentabilité de OneBeacon. Nous sommes en bonne voie d'atteindre un ratio combiné égal ou légèrement supérieur à 90 % de façon durable dans les 18 à 24 mois.

Placements

Le produit net des placements de 140 millions $ a augmenté de 16 % par rapport à l'exercice précédent en raison des initiatives d'optimisation des placements et des rendements plus élevés. Pour l'exercice, le produit net des placements a augmenté de 22 % pour atteindre 529 millions $ grâce à la croissance de notre portefeuille de placements par suite de l'acquisition de OneBeacon, ainsi qu'aux initiatives d'optimisation des placements et aux rendements plus élevés.

Résultat net

Le résultat opérationnel net de 281 millions $ pour le trimestre (1,93 $ par action) a augmenté de 19 % en raison d'une amélioration du rendement au chapitre de la souscription et d'une bonne croissance du produit net des placements et du produit net tiré de la distribution. Pour l'exercice 2018, le résultat opérationnel net a augmenté de 9 % pour atteindre 839 millions $, reflétant l'intégration des résultats de OneBeacon pour un exercice complet.



de 281 millions $ pour le trimestre (1,93 $ par action) a augmenté de 19 % en raison d'une amélioration du rendement au chapitre de la souscription et d'une bonne croissance du produit net des placements et du produit net tiré de la distribution. Pour l'exercice 2018, le résultat opérationnel net a augmenté de 9 % pour atteindre 839 millions $, reflétant l'intégration des résultats de OneBeacon pour un exercice complet. Le résultat par action de 1,67 $ pour le trimestre s'est amélioré de 4 % par rapport à celui de l'exercice précédent, en raison du solide résultat opérationnel net. Pour l'exercice clos en 2018, le résultat par action de 4,79 $ a reculé de 17 % par rapport à celui de l'exercice précédent, malgré un résultat opérationnel plus élevé. En 2017, nous avons comptabilisé des profits non opérationnels non récurrents de 0,69 $ par action liés à l'acquisition de OneBeacon.



de 1,67 $ pour le trimestre s'est amélioré de 4 % par rapport à celui de l'exercice précédent, en raison du solide résultat opérationnel net. Pour l'exercice clos en 2018, le résultat par action de 4,79 $ a reculé de 17 % par rapport à celui de l'exercice précédent, malgré un résultat opérationnel plus élevé. En 2017, nous avons comptabilisé des profits non opérationnels non récurrents de 0,69 $ par action liés à l'acquisition de OneBeacon. Le RCP opérationnel pour les 12 mois clos le 31 décembre 2018 s'est chiffré à 12,1 %, en raison de la faiblesse des résultats en assurance automobile des particuliers au début de 2018, ainsi que du niveau élevé des sinistres importants en assurance des entreprises. Notre RCPO demeure bien au-dessus de la moyenne de l'industrie, mais inférieur à notre performance antérieure.

Bilan

La société était en bonne situation financière à la fin du trimestre, la marge sur le capital total atteignant plus de 1,3 milliard $ et le TCM au Canada étant estimé à 201 %.



à la fin du trimestre, la marge sur le capital total atteignant plus de 1,3 milliard $ et le TCM au étant estimé à 201 %. La valeur comptable par action d'IFC a progressé de 0,73 $ par rapport à il y a un an pour s'établir à 48,73 $ au 31 décembre 2018. La rentabilité des activités a été partiellement contrebalancée par l'incidence sur notre portefeuille de placements de la volatilité des marchés financiers.



d'IFC a progressé de 0,73 $ par rapport à il y a un an pour s'établir à 48,73 $ au 31 décembre 2018. La rentabilité des activités a été partiellement contrebalancée par l'incidence sur notre portefeuille de placements de la volatilité des marchés financiers. Le ratio de la dette sur le capital total s'est établi à 22,0 % au 31 décembre 2018 et continue de se rapprocher de notre objectif de 20 % en 2019.

Estimations des analystes

L'estimation moyenne des analystes qui suivent la société à l'égard du résultat par action et du résultat opérationnel net par action pour le trimestre était de respectivement 1,47 $ et 1,75 $.

Rapport de gestion et états financiers consolidés

Ce communiqué de presse, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la société sur la recommandation du comité d'audit, devrait être lu avec le rapport de gestion du T4-2018 et les états financiers consolidés du T4-2018 qui ont été publiés sur le site Web de la société au www.intactcf.com et sur le site SEDAR au www.sedar.com.

Pour les définitions des mesures et d'autres termes d'assurance utilisés dans ce communiqué, veuillez vous reporter au rapport de gestion et au glossaire qui se trouvent à la section « Investisseurs » du site Web de la société au www.intactcf.com.

Téléconférence

Intact Corporation financière tiendra demain à 11 h (HE) une téléconférence pour discuter de ses résultats. Pour participer à la téléconférence en direct, en mode audio, et pour consulter les états financiers, le rapport de gestion, la présentation aux analystes, les informations financières supplémentaires et d'autres renseignements de la société qui ne sont pas inclus dans le présent communiqué, veuillez visiter le site Web de la société au www.intactcf.com et cliquer sur « Investisseurs ». La téléconférence est également accessible en composant le 647-427-7450 ou le 1-888-231-8191 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Un enregistrement audio de la téléconférence sera accessible à compter du 6 février 2019 à 14 h (HE) jusqu'au 13 février 2019 à minuit. Pour écouter l'enregistrement, veuillez composer le 1-855-859-2056 (sans frais en Amérique du Nord). Le mot de passe est le 4279984. Une transcription de la téléconférence sera également disponible sur le site Web d'Intact Corporation financière.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance IARD au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord avec des primes annuelles totales de plus de 10 milliards $. La société compte environ 14 000 employés à temps plein ou à temps partiel qui sont au service de plus de 5 millions de clients, particuliers, entreprises et administrations publiques dans des bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact offre des produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, y compris sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'intermédiaire de belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive, offre des produits d'assurance spécialisés par l'intermédiaire d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences de gestion générale.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans ce communiqué sont des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant les perspectives de l'industrie de l'assurance IARD au Canada et aux États-Unis, les perspectives commerciales de la société et ses perspectives de croissance. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération des lois en valeurs mobilières applicables du Canada.

Par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents et sont fondés sur diverses hypothèses de nature générale ou spécifique qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels ou les événements pourraient différer de façon importante de nos attentes, telles qu'elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs, en raison de divers facteurs, notamment ceux dont il est question dans la notice annuelle et le rapport de gestion annuel les plus récents déposés par la société. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se concrétiseront et nous vous prions de ne pas vous y fier outre mesure. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l'exigent, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Veuillez lire la mise en garde au début du rapport de gestion annuel.

