La Société canadienne du cancer marque la Journée mondiale du cancer sur la colline du Parlement





OTTAWA, le 5 févr. 2019 /CNW/ - La Journée mondiale contre le cancer a été marquée hier soir par une réception sur la Colline parlementaire, tenue par l'honorable Geoff Regan, président de la Chambre des communes et les députés Don Davies, Marilyn Gladu et John Oliver. Bien fréquenté par les ministres, députés et sénateurs, l'événement était l'occasion de partager l'impact du Service d'information sur le cancer de la SCC. Notre ligne d'assistance, le Service d'information sur le cancer (SIC), offre un service de soutien individuel par téléphone ou par courriel aux personnes atteintes de cancer, aux survivants, aux aidants et au public en général dans les deux langues officielles et dans plus de 150 autres langues grâce à un interprète. Grâce à cette ligne d'assistance, notre équipe de spécialistes dévoués fournit des renseignements sur plus de 100 types de cancer à m'importe quelle étape de l'expérience de cancer.

Dans la photo : Ministre de la santé Ginette Petitpas Taylor (à gauche) avec Lynne Hudson, présidente et chef de la direction de la Société canadienne du cancer (SCC) (à droite).

Pour plus d'information sur le large éventail de services de la SCC offerts aux personnes touchées par le cancer, visitez cancer.ca.

