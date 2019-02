Le Fonds de solidarité FTQ acquiert des actions de Héroux-Devtek inc.





MONTRÉAL, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le 5 février 2019, le Fonds de solidarité FTQ a acquis par l'entremise de la Bourse de Toronto 50 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de Héroux-Devtek inc. (la « société ») à un prix de 12,80 $ par action, pour une contrepartie totale de 640 000 $.

Immédiatement avant l'acquisition des actions ordinaires, le Fonds de solidarité FTQ était propriétaire véritable de 3 629 709 actions ordinaires, représentant environ 9,99 % des actions ordinaires en circulation. Immédiatement après l'acquisition des actions ordinaires, le Fonds de solidarité FTQ est propriétaire véritable de 3 679 709 actions ordinaires, représentant environ 10,13% des actions ordinaires en circulation.

Les actions ordinaires ont été acquises par le Fonds de solidarité FTQ à des fins d'investissement. Cet investissement sera révisé périodiquement et la détention pourra être augmentée ou réduite dans le futur, selon le cas.

Une déclaration d'alerte à l'égard de la transaction sera déposée sur SEDAR sous le profil de la société à l'adresse www.sedar.com. Pour obtenir une copie de la déclaration d'alerte, veuillez contacter Liette Leduc, au (514) 850-4850. Le siège social de la société est situé au 658-1111, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil, Québec, J4K 5G4.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 14,8 milliards de dollars au 30 novembre 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 194 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 800 entreprises et compte plus de 667 000 actionnaires-épargnants. Pour en savoir plus, consultez le www.fondsftq.com.

