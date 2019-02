Nouveau contrat de travail pour les Métallos du CN





TORONTO, 05 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) et le Syndicat des Métallos ont annoncé aujourd'hui qu'à la suite d'une entente de principe conclue en décembre dernier entre le CN et la section locale 2004 des Métallos, les membres du syndicat ont examiné l'accord et approuvé la convention lors d'un vote de ratification national qui s'est déroulé au cours des dernières semaines.



La nouvelle convention collective prévoit des augmentations salariales annuelles et des améliorations en ce qui a trait aux prestations pour frais médicaux, pour soins dentaires, pour soins de santé et de bien-être, ainsi que pour les indemnités de déplacement, et ce, pour les 3 000 membres des Métallos qui inspectent, entretiennent et réparent les voies, les ponts et les infrastructures du CN au Canada. La convention collective de cinq ans sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023.

« Il s'agit d'une convention solide et juste, qui reconnaît le dur travail de nos membres et leur contribution importante, jour après jour, au succès du CN », a déclaré Jean-François Migneault, président de la section locale 2004 des Métallos.

« Cette entente d'une durée de cinq ans procure une stabilité à long terme au CN », a déclaré Jean-Jacques Ruest, président et directeur général du CN. « Nous sommes fiers de ce que nous avons pu accomplir pour nos cheminots. Le CN et le Syndicat des Métallos continueront de collaborer pour assurer la sécurité et la sûreté du réseau alors que nous effectuons des investissements records dans notre infrastructure de voies et de ponts ».

« Je félicite la direction et les membres de la section locale 2004 des Métallos pour la solidarité dont ils ont fait preuve en concluant une bonne convention collective qui profitera au CN ainsi qu'aux travailleurs et à leurs familles », a déclaré Ken Neumann, directeur national du Syndicat des Métallos. « Cette convention reflète le fait que ces employés travaillent dans des conditions extrêmement difficiles chaque jour, exécutant des tâches qui sont vitales pour les opérations du CN », a conclu M. Neumann.

À propos du CN

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca .

À propos du Syndicat des Métallos

Pour de plus amples renseignements sur le Syndicat des Métallos, visitez notre site Web au www.metallos.ca .

Renseignements: CN Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Paul Butcher Directeur principal Vice-président Relations avec les médias Relations avec les investisseurs



Syndicat des Métallos



Ken Neumann

Directeur national, Syndicat des Métallos

416-544-5951



Jean-Francois Migneault

Président de la section locale 2004 des Métallos

usw2004president@gmail.com

514-907-9921



Troy Lundblad

Représentant syndical, Syndicat des Métallos

tlundblad@usw.ca

416-544-5947, 416-333-7080

Denis St. Pierre

Communications, Syndicat des Métallos

dstpierre@usw.ca

416-544-5990, 647-522-1630

