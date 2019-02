Tremblay Auto Groupe rachète Subaru John Scotti qui devient Subaru Métropolitain





MONTRÉAL, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Patrick Tremblay continue son ascension sur le marché de l'automobile en faisant l'acquisition de Subaru John Scotti, qui devient Subaru Métropolitain. Ce rachat permet à Tremblay Auto Groupe de mettre un pied sur l'ile de Montréal.

Patrick Tremblay a déclaré : « Il y a un an jour pour jour, j'ai fait l'acquisition de Subaru Repentigny. Aujourd'hui, c'est avec fierté que je vous révèle l'achat de John Scotti Subaru, qui sera maintenant connu sous l'appellation de Subaru Métropolitain?! C'est un réel plaisir de partager cette passion avec mes équipes depuis toutes ces années.

Ajouter cette corde à mon arc ne freinera en rien les valeurs adressées à nos clients, soyez-en certains?! C'est donc avec impatience que j'attendrai votre visite chez Subaru Métropolitain?!

La marque Subaru possède de belles qualités et nous avons pu la dynamiser rapidement à Repentigny. C'est maintenant notre objectif pour Montréal. La convergence fournira une gamme de véhicules et de pièces détachées plus importante. L'expertise mécanique et la formation permettront à nos employés d'être plus efficaces et d'offrir un meilleur service à notre clientèle. »

Patrick Tremblay rappelle qu'il a commencé comme commis aux pièces chez Saturn. « Je n'oublie pas d'où je viens, et je reconnais d'autant plus le travail de mes employés. Nous avons les mêmes valeurs de satisfaction de notre clientèle. »

La concession Subaru Métropolitain est située à proximité de l'embranchement entre l'autoroute 40 et l'avenue Papineau. La bâtisse de 44 0000 pi2 expose une trentaine de voitures et comprend une soixantaine d'employés. Elle est maintenant opérationnelle et l'équipe est prête à relever de nouveaux défis.

À propos de Tremblay Auto Groupe

Patrick Tremblay a commencé à travailler dans le domaine automobile en 1994 et a gravi tous les échelons pour accéder au poste de directeur général de concession en 2009. Après avoir cumulé plus de 16 ans d'expérience dans le domaine, il s'est lancé en affaires et a fait l'acquisition de La Seigneurie Chevrolet Buick GMC, qu'il a renommée Repentigny Chevrolet Buick GMC en 2011. Il a ensuite ajouté à son offre 440 Laval Chevrolet Buick GMC en juillet 2013 et Subaru Repentigny en février 2018.

Le groupe comprend maintenant quatre concessions : Subaru Métropolitain, Subaru Repentigny, 440 Laval Chevrolet Buick GMC et Repentigny Chevrolet Buick GMC.

SOURCE Tremblay Auto Groupe

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 16:20 et diffusé par :