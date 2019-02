Semaine des enseignantes et des enseignants - Pour une valorisation de la profession enseignante





MONTRÉAL, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - En cette semaine dédiée aux enseignantes et aux enseignants, il faut souligner l'importance de leur rôle dans la transmission des connaissances et dans l'accompagnement des étudiantes et des étudiants tout au long de leur cheminement pour devenir des citoyennes et des citoyens à part entière. Le thème retenu pour la 25e édition, qui se tient du 3 au 9 février 2019, est Merci?! Sans une réelle valorisation de la profession, ce thème ne veut cependant rien dire.

Des mesures concrètes doivent donc être prises rapidement pour assurer la valorisation du travail des enseignantes et des enseignants dans les réseaux de l'éducation. Pour Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), « cette valorisation doit se répercuter concrètement par de bonnes conditions de travail et une rémunération à la hauteur de leur importante contribution au développement de la société ».

Pour souligner cette semaine, la FNEEQ-CSN adresse ce message à Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur : valoriser l'éducation, c'est aussi augmenter substantiellement le financement de tous les réseaux, c'est aussi ouvrir un dialogue ouvert avec les représentantes et les représentants des enseignantes et des enseignants. Le reconnaître est devenu une nécessité.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe près de 18?000 membres dans 46 cégeps. Elle en représente tout autant dans 40 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

Pour de plus amples renseignements sur la FNEEQ-CSN, visitez http://fneeq.qc.ca et suivez-nous sur Facebook et Twitter .

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 15:39 et diffusé par :