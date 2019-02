Lancement de Plume® aux côtés de Tele2 aux Pays-Bas





- Le forfait de services complet inclut Adaptive WiFitm, l'accès invité HomePass® et les contrôles parentaux avancés, tout en délivrant un contrôle sans précédent au sein de la maison, ainsi qu'une personnalisation pour 5,00 ? par mois -

DIEMEN, Pays-Bas, 5 février 2019 /PRNewswire/ -- Plume®, créateur d'Adaptive WiFitm basé dans la Silicon Valley, a annoncé la disponibilité de son forfait de services de maison intelligente aux Pays-Bas via Tele2, opérateur de télécommunications leader. Conçue pour résoudre plusieurs points faibles parmi lesquels une couverture Wi-Fi et des performances insuffisantes, Plume s'informe sur les besoins de la maison pour rendre le Wi-Fi plus rapide, plus sûr et plus fiable.

Les abonnements Plume sont disponibles pour tous les abonnés Internet Tele2 pour 5,00 ? par mois. Le forfait de services, baptisé « Slimme WiFi », inclut Adaptive WiFitm, HomePass®, des contrôles parentaux avancés, l'application Plume, ainsi que 3 packs de Pods Plume. Les clients doivent bénéficier d'un abonnement Internet Tele2 pour ajouter Plume. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.tele2.nl/thuis/internet/slimme-wifi.

Les signaux Wi-Fi faibles, les coupures d'appels téléphoniques sur mobile, et la mise en mémoire tampon des vidéos appartiennent désormais au passé, à l'heure où Plume analyse et s'adapte en permanence à l'environnement unique de chaque membre. Adaptive WiFiTM offre à l'ensemble de la maison le signal le plus fort possible, et garantit que les utilisateurs bénéficient de l'expérience Wi-Fi à domicile la plus fiable et la plus constante sur n'importe quel appareil. L'accès invité HomePass® permet aux membres de configurer les personnes qui se connectent sur leur réseau Wi-Fi, leur durée de connexion, ainsi que ce à quoi elles ont accès. Les contrôles parentaux avancés offrent une personnalisation supplémentaire, en permettant aux parents de contrôler précisément les moments ainsi que les services auxquels leurs enfants ont accès. La capacité de couper Internet, de bloquer l'accès à des sites pour adultes, ou d'établir des horaires d'accès offre une tranquillité d'esprit absolue.

Les Pods Plume, élégamment conçus, se branchent directement aux prises électriques standard, peuvent être configurés en quelques minutes seulement en utilisant l'application Plume pour AndroidTM et iOS, et déploient un Wi-Fi intelligent et rapide dans tous les recoins de la maison.

« Tele2 entend fournir à ses clients la technologie la plus innovante et la plus facile d'utilisation, au prix le plus raisonnable », a déclaré Job Schut, responsable des clients fixes chez Tele2. « Nous sommes ravis de nous associer à Plume, au travers de sa solution intégrée et gérée Adaptive WiFitm, qui offre le contrôle, la personnalisation et l'expérience utilisateur exceptionnelle que délivre Plume. »

« Nous sommes ravis de proposer Plume aux Pays-Bas pour la première fois aux côtés de Tele2 », a déclaré Sri Nathan, cofondateur et responsable du développement commercial chez Plume. « À l'heure du développement sans cesse croissant du nombre d'appareils intelligents au sein de la maison, la connectivité, la fiabilité et la sécurité clé en main constituent des éléments indispensables. Les abonnées Tele2 sont les grands gagnants de cette initiative pionnière sur le marché aux Pays-Bas. »

À propos de Plume®

Plume est la société à l'origine d'Adaptive WiFitm, premier Wi-Fi à optimisation automatique au monde à délivrer une expérience Internet fiable et constante dans tous les recoins de la maison, ainsi que le concepteur et inventeur original des Wi-Fi Pods et des SuperPods. Plume est alimentée par le Plume Cloud, puissant plan de pilotage basé dans le cloud, qui délivre la solution de Wi-Fi domestique la plus avancée et la plus résiliente, grâce à sa capacité à s'adapter de manière dynamique et à répondre aux charges de réseau changeantes ainsi qu'aux interférences. Logiciel classique open source, OpenSynctm peut être intégré à un matériel tiers pour une connexion au Plume Cloud. La plateforme cognitive de gestion des services de Plume offre un riche ensemble de services grand public modernes pour la maison, qui peuvent fonctionner sur les plateformes matérielles de tiers et peuvent être déployées à très grande échelle. Rendez-vous sur www.plume.com et www.platform.plume.com.

À propos de Tele2

Tele2 est l'un des principaux opérateurs de télécommunications en Europe, qui offre des services de communications mobiles, du haut débit fixe et de la téléphonie, des services de réseaux de données, ainsi que des services de contenus. Tele2 est convaincue que les télécommunications peuvent être délivrées différemment. De manière plus optimisée, plus simple, et moins coûteuse. En continuant d'améliorer les services que les individus considèrent désormais comme « ordinaires ». En étant toujours présents pour ses clients. Tele2 va encore plus loin pour devenir le meilleur fournisseur de télécommunications aux Pays-Bas. C'est pourquoi les clients de Tele2 peuvent bénéficier de services de haute qualité, qui sont à la fois conviviaux et abordables. Rendez-vous sur https://www.tele2.nl/.

Plume, SuperPod, Adaptive WiFi, et HomePass sont des marques commerciales de Plume Design, Inc.

Android est une marque commerciale de Google LLC.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/817832/Plume_and_Tele2.jpg

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 15:35 et diffusé par :