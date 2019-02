Brightline Initiative établit une collaboration pour la recherche en Amérique latine avec Insper





La Brightlinetm Initiative a annoncé le 22 janvier 2019 qu'elle allait collaborer pour la recherche avec Insper, École d'Études commerciales brésilienne de rang mondial. Le partenariat conclu entre Insper et Brightline prévoit d'explorer le rôle, les compétences et les fonctions de directeur stratégique dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes stratégiques dans les grandes organisations. L'étude enquêtera sur les compétences et habiletés du directeur stratégique, et leurs effets sur la performance et les résultats de la mise en oeuvre des programmes stratégiques.

Ricardo Vargas, directeur exécutif de Brightline, a déclaré : « Brightline a le plaisir d'accueillir en 2019 Insper en tant que partenaire académique et de recherche. Il s'agit du premier partenariat que Brightline conclut en Amérique latine, renforçant ainsi sa communauté mondiale d'organisations et de dirigeants qui s'appliquent à combler le déficit de mise en oeuvre stratégique. »

Dr Edivandro Conforto, directeur de la Recherche stratégique chez Brightline, a fait remarquer que « cette étude menée en collaboration avec Insper permettra de mieux comprendre l'émergence du rôle de directeur stratégique et donnera une meilleure idée quant à la responsabilité de mise en oeuvre des programmes stratégiques qui incombe aux dirigeants des grandes organisations. »

David Kallas, directeur du Centre d'Études commerciales à Insper et coordonnateur de l'étude, a indiqué : « C'est un honneur de faire partie de cette équipe. Cette recherche nous aidera à faire la lumière sur ce thème important, surtout en raison de l'absence d'études rigoureuses et mises à jour sur l'exécution stratégique au Brésil. »

Carolina da Costa, vice-présidente et doyenne des programmes du 1er cycle à Insper, a ajouté que « c'est une excellente opportunité pour disséminer des connaissances pertinentes auprès des organisations. Cela est possible parce que nous avons le bon partenaire. »

À propos de la Brightline Initiative

La Brightlinetm Initiative est une coalition dirigée par le Project Management Institute ainsi que des organisations mondiales de premier plan qui se consacrent à aider les cadres à combler le fossé coûteux et improductif entre la conception et l'exécution stratégiques. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.brightline.org.

Brightline Coalition

Project Management Institute ? The Boston Consulting Group ? Bristol Myers Squibb ? Saudi Telecom Company ? Lee Hecht Harrison ? Agile Alliance ? NetEase

Collaboration en matière d'enseignement et de recherche

MIT Consortium for Engineering Program Excellence ? Technical University of Denmark ? University of Tokyo Global Teamwork Lab ? Insper

À propos d'Insper

Insper est un centre d'enseignement et de recherche à but non lucratif dans les domaines des affaires, de l'économie, du droit et de l'ingénierie, en explorant leurs complémentarités pour avoir une influence positive sur les entreprises et la société. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.insper.edu.br/en/.

