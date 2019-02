La liste courte des finalistes aux Prix de la Voiture et du Véhicule utilitaire de l'année 2019 dévoilée





Kia se mérite deux places sur le podium.

TORONTO, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Six véhicules se rapprochent des titres de Voiture canadienne de l'année et de Véhicule utilitaire canadien de l'année pour 2019, remis par l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC).

Les gagnants seront dévoilés lors du Salon international de l'auto du Canada le 15 février.

Le scrutin incluait non seulement des nouveautés sur le marché canadien de même que des modèles entièrement revus, mais aussi les gagnants de l'année passée. Les 70 journalistes de l'AJAC qui ont voté ont pu évaluer et comparer les véhicules participants avec leurs compétiteurs, qu'il s'agisse de nouveaux modèles pour 2019 ou de modèles populaires déjà établis. Un total de 1 531 votes anonymes ont été récoltés pour les 55 véhicules.

Les trois voitures et véhicules utilitaires en lice ont été choisis par les journalistes de l'AJAC lors d'un second scrutin qui portait sur les 12 gagnants des sous-catégories annoncés au Salon de l'auto de Montréal plus tôt cette année. Le processus de vote était simple : nous avons demandé aux membres de l'AJAC quels gagnants des différentes catégories se méritaient le titre de meilleure voiture et meilleur véhicule utilitaire 2019.

Les trois finalistes dans la catégorie voiture de l'année sont la Kia Forte (Meilleure voiture compacte au Canada), la Kia Stigner (Meilleure voiture grand format au Canada) et la Volvo V90 R-Design (Meilleure voiture de luxe grand format au Canada, pour la deuxième année consécutive).

Les trois finalistes dans la catégorie véhicule utilitaire de l'année sont le Mazda CX-5 (Meilleur utilitaire intermédiaire au Canada), le Hyundai Kona (Meilleur utilitaire compact au Canada), et le Jaguar I-PACE (Meilleur EV de luxe au Canada).

Les six véhicules se partageront la scène le 15 février à 8 h 15 lors de la Journée des médias du Salon de l'auto. D'ici à ce que les enveloppes contenant le nom des gagnants soient ouvertes, les résultats ne sont connus que du cabinet KPMG. Le dévoilement aura lieu au John Bassett Theatre, situé au niveau 100 de l'édifice Nord du palais des congrès.

