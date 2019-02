Arnaud Soly invite tout Montréal à jouer lors de la 7e édition du festival Montréal joue du 23 février au 10 mars 2019 !





MONTRÉAL, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Arnaud Soly, humoriste, porte-parole et surtout passionné de jeux, invite petits et grands à profiter du festival Montréal joue, organisé par les Bibliothèques de Montréal en collaboration avec le Groupe Banque TD, du 23 février au 10 mars 2019.

Au programme : plus de 300 activités ludiques permettant de s'initier et de plonger dans l'univers du jeu. Que vous soyez nouveau joueur, curieux ou joueur invétéré, vous êtes les bienvenus dans les 45 bibliothèques et dans bien des lieux ludiques et récréatifs de la métropole, que ce soit au Centre Pierre-Charbonneau, à l'Université du Québec à Montréal, à la Grande bibliothèque, dans le Quartier des spectacles ou dans le Quartier latin. Plus d'une centaine d'animateurs et de bénévoles sont présents durant tout le festival pour guider et initier les gens à de multiples jeux.

Sous l'angle de l'éducation et du jeu sous toutes ses formes - jeux vidéo, jeux de société et jeux de rôle, le festival Montréal joue et ses partenaires en proposent pour tous les goûts aux dizaines de milliers de festivaliers attendus.

« Pour une septième année consécutive, des heures de plaisir attendent les familles montréalaises, et en particulier les jeunes en relâche scolaire, qui auront la chance de passer du temps de qualité ensemble dans leur bibliothèque de quartier, à s'amuser à des jeux de société ou vidéo, ou à participer à des jeux de rôle. Merci aux Bibliothèques de Montréal et à leurs nombreux partenaires qui contribuent au succès de Montréal joue. J'invite chaleureusement les Montréalaises et Montréalais à prendre part à ce festival qui illustre à merveille le caractère ludique de notre ville », de dire la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le festival Montréal joue met l'accent sur l'offre diversifiée des Bibliothèques de Montréal, où l'on peut emprunter gratuitement et à longueur d'année livres, bandes dessinées, films, instruments de musique, et bien sûr, jeux de société et vidéo. En ouvrant une fenêtre sur l'univers du jeu, ce festival participe à la vitalité culturelle de Montréal et permet de plonger dans un monde de découvertes et d'expériences », d'ajouter l'élue responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, Christine Gosselin.

« Pour la TD, la culture est une affaire de coeur. Nous croyons fermement qu'elle est inhérente et vitale au bien-être de la société. C'est en se rassemblant qu'on accomplit de grandes choses et le festival Montréal joue représente une belle occasion de s'unir et de vivre une expérience culturellement enrichissante », d'indiquer Annick Laberge, vice-présidente associée, Soutien régional, Groupe Banque TD.

« Il me fait grand plaisir de vous partager mon amour des jeux! Je les aime tant qu'il m'est difficile de choisir mon préféré, comme en témoigne cette vidéo » de déclarer Arnaud Soly, porte-parole du festival.

Pour connaître la programmation complète de Montréal joue, consultez montrealjoue.ca

Parmi les incontournables :

Dans les bibliothèques

Les 45 bibliothèques de Montréal proposent une programmation de près de 300 activités ludiques, variées et gratuites qui sauront ravir petits et grands. Montréal joue propose de rassembler toute la famille; ainsi, pour les activités destinées aux enfants, les parents et les grands-parents sont invités à se joindre à eux pour en profiter pleinement.

NOUVEAU! Jeu d'énigmes Montréal joue : un nouveau parcours d'énigmes dans votre bibliothèque! Pendant le festival Montréal joue, les personnages de jeux se sont tellement amusés qu'ils se sont égarés sur le chemin du retour. Les participants doivent les réintégrer à leur jeu et courront la chance de remporter le grand prix! Activité gratuite, dans toutes les bibliothèques, les 23 et 24 février. Familial, davantage adapté à partir de 8 ans.

Les grands événements

Mécanique des fluides à l'UQAM : les finissants de médias interactifs de l'UQAM vous invitent à donner vie à leurs installations, inspirées des transitions entre les états de la matière. La mécanique des fluides se déploie en deux lieux: le Delta et la Centrale. Immergés dans l'immensité d'un paysage de glace ou baignés dans le clair-obscur d'une salle de canalisation, les participants prennent part à l'expérience. Activité gratuite, ouvert à tous. Du 21 février au 2 mars.

Merci à nos précieux partenaires et collaborateurs

Partenaire principal : Groupe Banque TD

Autres partenaires et collaborateurs : EA Motive Studios, Square Enix, Randolph, 24h, Jeux.ca, Ubisoft, Collège Inter-Dec, Collège LaSalle, École NAD, Ezkapaz Escaparium, Le Scorpion Masqué, Asmodée Canada, ISART, BAnQ, Centre Pierre-Charbonneau, Gros joueurs, La Récréation, Meltdown Montréal, Quartier Latin, Festival Draconis, Association Gaymers de Montréal, Nuit blanche, Montréal en lumière, Kids Code jeunesse, Marché Bonsecours, Montréal CoWork, Cégep du Vieux Montréal.

À propos du festival Montréal joue

Créé par les Bibliothèques de Montréal en 2013, le festival n'a cessé de gagner en popularité, passant de 5 000 participants en 2013 à 58 000 en 2018. Il est depuis sa création le plus important festival du genre au Québec. Tout en célébrant la culture ludique à travers de multiples activités de jeux, le festival vise à faire connaître l'offre de services des Bibliothèques, qui mettent à la disposition de leurs abonnés plus de 17 000 jeux vidéo et 10 000 jouets et jeux de société à longueur d'année.

À propos des Bibliothèques de Montréal

Les Bibliothèques de Montréal disposent d'un réseau de 45 bibliothèques situées dans les 19 arrondissements. Passionnément engagées dans les quartiers, les Bibliothèques de Montréal ont pour mission d'offrir à tous un accès gratuit à la lecture, à l'information, au savoir, à la culture et au loisir. Soutenues par une programmation audacieuse et des équipes dévouées, les Bibliothèques de Montréal constituent des destinations de choix où le visiteur expérimente la connaissance sous toutes ses formes.

