Changement de statut du Fonds européen Franklin Mutual en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu au Canada

TORONTO, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Placements Franklin Templeton Canada a annoncé que le Fonds européen Franklin Mutual n'est plus une fiducie de fonds communs de placement en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Par conséquent, il ne constitue pas un placement admissible pour les régimes enregistrés.

Les investisseurs canadiens qui détiennent actuellement le Fonds européen Franklin Mutual dans un régime enregistré devraient discuter avec leur conseiller en placements pour connaître les répercussions fiscales associées au changement de statut du fonds. Un conseiller peut également proposer à l'investisseur le meilleur plan d'action à suivre pour le fonds, notamment opter pour un fonds différent de Franklin Templeton, sans frais.

Puisque les répercussions fiscales sont particulières aux investisseurs qui détiennent le fonds dans un régime enregistré, les autres investisseurs n'ont aucune mesure à prendre par suite du changement de statut du fonds.

À compter du 6 février 2019, le Fonds européen Franklin Mutual sera fermé aux placements dans les comptes de régime enregistré nouveaux ou actuels, et aux nouveaux investisseurs dans des comptes de régime non enregistré.

Le Fonds européen Franklin Mutual vise une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation et de créance de sociétés constituées dans des pays d'Europe ou qui y exercent leurs principales activités.

L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est disponible pour offrir du soutien aux clients, qui peuvent appeler au numéro 1 800 897-7281 ou écrire à l'adresse service@franklintempleton.ca.

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Placements Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Placements Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 31 décembre 2018, son actif géré s'élevait à plus de 649 G$ US (plus de 887 G$). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

