Kaneka investit dans une société de dispositifs médicaux établie aux États-Unis

TOKYO, 5 février 2019 /PRNewswire/ -- Kaneka Corporation (Tokyo, Japon, président : Mamoru Kadokura) a conclu une convention de placement et un accord stratégique avec une société américaine de dispositifs médicaux, dont le nom n'a pas été divulgué (« la société »). Aux termes de cet accord, Kaneka a investi dans 18,5 % des actions de la société et prévoit d'entreprendre la vente au Japon des produits FFR (réserve de débit fractionnaire) exclusifs de la société, à compter de 2020. Avec l'ajout des produits FFR de la société, Kaneka s'attend à ce que les ventes de dispositifs de diagnostic dépassent les 100 millions US$ d'ici 2022, ce qui accélérera le développement de ce segment d'activité de Kaneka aux États-Unis, en Europe, en Asie, etc.

La réserve de débit fractionnaire (en anglais FFR - Fractional Flow Reserve) est un indicateur de perturbation de la circulation sanguine causée par une sténose coronarienne ; il est utilisé pour évaluer la méthode thérapeutique optimale dans les cardiopathies ischémiques * 1, comme l'infarctus du myocarde par exemple. En utilisant la réserve de débit fractionnaire (FFR), on s'attend à une réduction significative des coûts médicaux, car elle permettra de mesurer l'effet physiologique de la sténose et de choisir à l'avance le meilleur traitement. Au Japon, l'évaluation de l'ischémie fonctionnelle préopératoire a été ajoutée * 2 après la révision des rémunérations cliniques en avril 2018. Grâce à cette réforme juridique, l'importance du marché des produits FFR devrait progresser considérablement dans un proche avenir.

En plus de ses produits existants pour les traitements interventionnels et intravasculaires, comprenant les cathéters à ballonnet et les spirales emboliques, Kaneka étendra son activité afin d'inclure des dispositifs médicaux destinés au diagnostic, pour lesquels une croissance considérable est prévue, à commencer par les produits FFR utilisant la technologie de pointe de la société.

Kaneka poursuit la recherche de partenariats et des opportunités de fusion et acquisition et vise à atteindre 100 millions US$ de ventes dans le domaine du diagnostic d'ici 2022, en fournissant des solutions qui favorisent une vie saine et dynamique, à l'échelle mondiale.

* 1 Cardiopathie ischémique : une maladie où le flux sanguin stagne, comme dans le rétrécissement, au niveau du coeur, de l'artère coronaire.

* 2 Évaluation de l'ischémie fonctionnelle : évaluation quantitative, plutôt que qualitative, du flux sanguin par un examen contrasté.

