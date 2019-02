La Ville de l'innovation GSMA revient au MWC19 comme vitrine de la connectivité intelligente





La Ville de l'innovation GSMA sera de retour au MWC19 et invitera les visiteurs à découvrir comment la connectivité mobile aura des retombées positives sur la société et contribuera à créer un avenir meilleur pour les entreprises et les citoyens. L'espace d'exposition immersif, qui entre dans sa cinquième année et a accueilli plus de 30 000 personnes en 2018, accordera une attention particulière au thème de la "Connectivité intelligente", ou l'alliance entre les réseaux 5G, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et les plateformes connectées. Plus de cent démonstrations interactives seront proposées par plus d'une quarantaine d'entreprises, ce qui permettra aux visiteurs de vivre une expérience pratique et de comprendre comment ces technologies ont un impact sur pratiquement chaque aspect de nos vies, depuis le divertissement, l'industrie, les transports, les services publics et l'environnement.

"La combinaison de réseaux 5G ultra rapides, de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle stimulera des innovations qui auront un impact sur pratiquement tous les aspects de nos vies, depuis des systèmes de transport hautement efficients jusqu'à une agriculture connectée et des plateformes de jeux nuagiques", déclare John Hoffman, chef de la direction de GSMA Ltd. "La Ville de l'innovation GSMA comprend des démonstrations immersives et interactives qui replacent ces nouvelles avancées prometteuses dans leur contexte pour montrer comment la connectivité mobile change de manière positive nos vies et façonne notre avenir."

Située dans le Hall 4 jouxtant le Village des conférences à la Fira Gran Via, la Ville de l'innovation est soutenue par des marques de renom telles que Google, Huawei, KT Corporation, Sierra Wireless et Turkcell/Lifecell Digital, ainsi que par les programmes et initiatives clefs de la GSMA, comme Réseaux du futur, Identité, Internet des objets et L'industrie mobile au service du développement. La Ville proposera également des exemples des travaux de la GSMA soutenant les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Présentation d'un éventail de nouvelles expériences

La Ville de l'innovation présentera un ensemble de démonstrations interactives de produits et services, notamment de:

GOOGLE

Google, la GSMA et les opérateurs mondiaux montreront comment ils travaillent ensemble pour améliorer les solutions de messagerie de chaque utilisateur, avec notamment:

les marques internationales et les partenaires de messagerie qui présenteront les dernières campagnes RCS et leurs résultats, et montreront comment les consommateurs ont des conversations plus riches avec les entreprises

les opérateurs qui feront part des expériences qu'ils ont créées pour interagir avec leurs propres clients avec RCS

les dernières nouveautés de l'application Messages et les prochaines améliorations

HUAWEI

Huawei présentera ses applications mobiles novatrices co-développées par son Wireless X Labs et des partenaires verticaux, avec notamment:

une expérience immersive de jeux en réalité virtuelle sur le nuage

l'affrontement d'un robot dans un concours de Rubik's Cube pour démontrer les capacités de la robotique basée sur la 5G

la découverte de la télévision 3D sans lunettes ni casque

l'utilisation de jeux 4K sur le nuage pour transformer votre smartphone en une puissante console de jeux portable

KT CORPORATION

KT, le principal fournisseur sud-coréen des télécommunications, présentera ses services de réseau 5G, avec notamment:

la plateforme 5G SKTSHIP, la plateforme de prochaine génération destinée à la gestion des catastrophes naturelles et de la sécurité

la conduite autonome dans K-City, la ville consacrée aux essais et à la recherche sur les véhicules autonomes en Corée du Sud

les robots dotés d'intelligence artificielle (IA) pour le secteur hôtelier

SIERRA WIRELESS

Sierra Wireless, le principal fournisseur de solutions entièrement intégrées de type dispositif-vers-nuage pour l'IdO, invite les visiteurs à découvrir comment l'Internet des objets crée un avenir meilleur et mieux connecté pour les entreprises et les particuliers, avec notamment:

une solution axée sur les données permettant aux entreprises de transformer leur manière de gérer leurs actifs. Les visiteurs pourront découvrir comment la capacité d'extraire, orchestrer et agir en toute sécurité sur les données provenant d'actifs en périphérie du nuage fournit une visibilité en temps réel aux aspects les plus importants de l'entreprise

un anneau connecté, élégant et raffiné assurant votre sécurité personnelle et vous permettant d'appeler au secours en appuyant dessus avec le pouce, sans avoir besoin d'un téléphone portable

une présentation composée d'experts en sécurité IdO, technologies 5G et LPWA, sécurité publique et technologies en source libre pour les développeurs IdO

TURKCELL/ LIFECELL DIGITAL

Venez découvrir comment les réseaux NB-IoT et 5G soutiennent le contrôle autonome (ou "platooning", c'est-à-dire la conduite en peloton) des camions le long de la frontière turco-grecque pour optimiser les itinéraires et les efficiences de conduite

Découvrez comment l'éventail complet des capacités d'opérateur numérique, de la connectivité aux systèmes prédictifs basés sur l'analyse des données, transforme les hôpitaux publics et répond aux questions épineuses des systèmes de santé publique

Découvrez comment les drones connectés peuvent contribuer aux efforts de recherche et de sauvetage dans les situations d'urgence

PROGRAMMES SECTORIELS DE LA GSMA

La GSMA proposera également des expositions et des expériences mettant à l'honneur ses programmes sectoriels clefs, pour permettre aux participants de:

Rencontrer Sophia, un robot humanoïde, qui expliquera comment l'alliance entre les réseaux 5G à haut débit et l'IA fait de l'intelligence robotique une réalité

Produire de l'électricité sur un rameur intelligent afin d'augmenter la pression dans un conduit connecté visible, et découvrir comment les capteurs Mobile IoT surveillent et gèrent l'approvisionnement en eau en vue d'un avenir durable

IdO industriel: vivez le futur de la fabrication et comment la blockchain contribue à la transmission sécurisée des données

Découvrir comment le réseau LTE-M d'Orange surveille la santé d'une ruche d'abeilles mellifères, température et humidité comprises

Interagir avec un robot pour effectuer des appels vidéo ou obtenir des informations, comme les actualités ou la météo, pour démontrer les services d'intelligence artificielle via les réseaux 5G

Découvrir comment les réseaux 5G, la technologie de réalité mixte et l'informatique nuagique transformeront l'industrie des jeux

Tester la plateforme MobileEdgeX VR de Deutsche Telekom pour visiter la concession automobile du futur

Découvrir comment les consommateurs contrôlent leurs données au moment de récupérer une voiture de location à l'aide de Mobile Connect et d'un smartphone

Découvrir comment authentifier instantanément son identité au moment d'ouvrir un compte bancaire en ligne uniquement avec Mobile Connect

Découvrir comment s'authentifier en toute sécurité avec Mobile Connect pendant l'utilisation d'agents conversationnels RCS dans une expérience VR d'achat en ligne

Découvrir comment la 5G transformera la connectivité via le déploiement de la 5G sur des voies de transit à haut débit, avec le soutien de Telefonica et McLaren

Découvrir comment les opérateurs, les agrégateurs et les marques utilisent les services de messagerie RCS pour interagir directement avec les clients à l'aide d'agents conversationnels et d'IA, à l'occasion de démonstration en monde réel de certaines des plus grandes marques au monde

Pénétrer dans un village rural et découvrir comment la connectivité et la technologie numérique transforment la vie des communautés mal desservies dans les marchés émergents

Découvrir comment l'industrie mobile contribue aux 17 ODD et connecte les hommes et les objets pour un avenir meilleur. Venez découvrir l'initiative #CaseForChange et comment les mégadonnées sont employées pour le bien commun

Venez visiter la Ville de l'innovation dans le Hall 4, Fira Gran Via

La Ville de l'innovation est située dans le Hall 4, stand 4A30, 4A5 et 4A15 à Fira Gran Via et sera ouverte durant les heures d'exposition du Mobile World Congress du lundi 25 février au mercredi 27 de 9h00 à 19h00 et le jeudi 28 de 9h00 à 16h00. Les membres de la GSMA sont invités à visiter le Members Lounge exclusif, ce dernier leur proposant des opportunités de réseautage et des cocktails tous les jours dès 16h00. La Ville de l'innovation GSMA est ouverte à tous participants munis d'un titre d'entrée.

