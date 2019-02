Déclaration - Le ministre des Services aux Autochtones fait le point sur la situation du logement à Cat Lake





OTTAWA, le 5 févr. 2019 /CNW/ - L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a publié aujourd'hui la mise à jour suivante concernant les problèmes de logement à Cat Lake :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et confortable. Malheureusement, de nombreuses communautés autochtones sont aujourd'hui aux prises avec des problèmes de logement importants après des années de négligence et de sous-financement.

La Première Nation de Cat Lake a récemment demandé de l'aide pour régler ses problèmes de logement immédiats. Lundi, je me suis de nouveau entretenu avec le chef Keewaykapow (et les conseillers) pour écouter directement les dirigeants de la communauté parler de leurs préoccupations, confirmer les prochaines étapes et affirmer la volonté de notre gouvernement d'aller de l'avant en partenariat et d'accélérer le travail en cours. On m'a expliqué très clairement les préoccupations sérieuses concernant la santé et la sécurité, la qualité des logements et la nécessité d'assurer une action immédiate et une planification à long terme.

La semaine dernière, de hauts fonctionnaires du Ministère ont rencontré les dirigeants de Cat Lake pour déterminer l'aide requise, mobiliser d'autres partenaires susceptibles d'aider et établir les prochaines étapes. Une deuxième réunion est prévue plus tard cette semaine pour poursuivre cet exercice de planification nécessaire. Services aux Autochtones Canada a fourni des fonds au cours de la dernière année pour la production de deux rapports de vérification et d'inspection des logements, qui éclaireront la portée des travaux requis. Les hauts fonctionnaires ont reçu les rapports d'inspection finaux la semaine dernière à Cat Lake.

La planification et les discussions en cours incluent les éléments suivants :

Créer un groupe de travail composé de représentants de la Première Nation de Cat Lake , de Services aux Autochtones Canada et du Conseil tribal Windigo. L'expertise et les ressources du Conseil tribal aideront à faire progresser les projets d'habitation et à accélérer les travaux requis.

, de Services aux Autochtones Canada et du Conseil tribal Windigo. L'expertise et les ressources du Conseil tribal aideront à faire progresser les projets d'habitation et à accélérer les travaux requis. Établir un ordre de priorité pour les réparations afin que le Conseil tribal Windigo et la communauté puissent commencer les travaux immédiatement.

Établir un plan communautaire pour remplacer les maisons qui ont été désignées pour un remplacement complet.

Confirmer les plans auprès de la communauté afin d'achever le complexe d'habitation de sept logements financé en août 2017.

Accélérer les travaux de réparation de l'établissement de santé. D'autres discussions auront lieu à ce sujet.

J'attends avec impatience les résultats de la rencontre prévue cette semaine. Je sais que les résidants de Cat Lake ont besoin d'une action immédiate et de solutions à long terme. Notre gouvernement continuera de travailler en partenariat avec les dirigeants communautaires et le Conseil tribal Windigo pour faire avancer ce travail essentiel. »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss .

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 14:33 et diffusé par :