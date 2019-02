Jugement dans le dossier 200-06-000157-134 concernant un événement de 2012 - QSL prend acte de la décision du tribunal





QUÉBEC, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la décision rendue aujourd'hui par la Cour supérieure du Québec dans le dossier 200-06-000157-134, QSL entend prendre le temps nécessaire pour l'analyser dans le détail et fera connaître ses commentaires ultérieurement.

Dans l'intervalle, l'entreprise tient à rappeler qu'à la suite de l'événement isolé de 2012 elle avait rapidement offert des services de nettoyage et entrepris des démarches pour dédommager les personnes déclarant avoir subi des inconvénients.

Rappelons que QSL est résolument engagée dans une démarche d'amélioration continue et que plusieurs mesures de mitigation sont en place.

QSL ne fera aucun autre commentaire.

À propos de QSL

QSL est un opérateur de terminaux maritimes et un arrimeur de classe mondiale, dont le siège social est à Québec, qui développe des solutions sur mesure afin d'offrir des méthodes de manutention innovatrices, en portant une attention soignée à la marchandise. Son empreinte socio-économique est impressionnante avec plus de 1 300 employés et des activités qui se déploient dans 30 ports et terminaux. Grâce à son réseau depuis l'Est du Canada vers le coeur du continent nord-américain, QSL offre à sa clientèle un service complet et hors pair de prise en charge de la marchandise dès son arrivée au terminal, en passant par le chargement, l'entreposage et le rechargement sur des navires, des trains ou des camions.

En 40 ans, QSL s'est forgée une réputation d'excellence en raison de sa capacité à manutentionner efficacement tout type de marchandises : des vracs solides, une vaste gamme de produits d'acier et forestiers, des marchandises générales ou des composantes de projets spéciaux. C'est avec fierté et par un travail acharné que QSL contribue à la croissance des marchés d'import et d'export du Canada et des États-Unis et ce, tout en poussant constamment l'offre de ses services vers de nouveaux horizons. www.qsl.com

