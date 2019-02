Le gouvernement du Canada félicite la Nation sioux des Nakota d'Alexis pour l'inauguration du Centre d'aide préscolaire Mne Koodi





NATION SIOUX DES NAKOTA D'ALEXIS, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ NO 6, AB, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada collabore avec les communautés des Premières Nations en vue d'améliorer les établissements d'enseignement dans les réserves et d'en construire de nouveaux, et de soutenir les élèves pour qu'ils connaissent le meilleur départ possible dans la vie.



L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, félicite la Nation sioux des Nakota d'Alexis pour l'achèvement récent des travaux d'amélioration de son Centre d'aide préscolaire Mne Koodi, où est offert le Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les réserves (PAPAR).

L'investissement du gouvernement du Canada, totalisant une somme de 1 088 276 $, a permis de rénover les installations existantes pour accroître leur efficacité énergétique et les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une annexe a été ajoutée et comprend une entrée, des locaux à bureaux, une cuisine et une salle de repos pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Un total de 64 mètres carrés a été ajouté au bâtiment existant, qui atteint maintenant une superficie de 230 mètres carrés.

Le PAPAR a célébré son 20e anniversaire en octobre 2018. Ce programme met l'accent sur l'importance des langues et de la culture autochtones et favorise le développement sain des enfants. La Nation sioux des Nakota d'Alexis célèbre également le 20e anniversaire du PAPAR dans sa communauté.

Citations

« Notre gouvernement collabore avec la Nation sioux des Nakota d'Alexis afin de créer des milieux d'apprentissage accueillants, stimulants et inspirants. Après l'achèvement des travaux et l'inauguration d'aujourd'hui, les enfants des Premières Nations auront une meilleure expérience d'apprentissage, et ils obtiendront du soutien linguistique et culturel, ce qui leur permettra d'atteindre leur plein potentiel. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Nos futurs leaders entreprennent un parcours scolaire qui repose sur une base solide. Les travaux de rénovation et l'ajout d'une annexe au Centre d'aide préscolaire Mne Koodi offrent à tous nos plus jeunes membres un lieu sécuritaire et accessible pour répondre à leurs besoins. Le programme PAPAR constitue une étape majeure pour permettre à nos enfants de se bâtir un avenir prometteur et de renforcer leur esprit. »

Tony Alexis

Chef de la Nation sioux des Nakota d'Alexis

Faits en bref

La Nation sioux des Nakota d'Alexis se trouve sur la rive nord du lac Sainte?Anne, à 85 kilomètres au nord?ouest d' Edmonton , en Alberta . Elle compte 2 066 membres, dont 1 171 vivent dans la communauté.

, en . Elle compte 2 066 membres, dont 1 171 vivent dans la communauté. Depuis 20 ans, le PAPAR offre du soutien et des services culturels et linguistiques qui permettent aux enfants de développer un sentiment d'appartenance et une identité en tant que membres des Premières Nations, en plus de leur donner l'occasion d'apprendre et de conserver leur langue ancestrale.

Le programme comporte six volets : éducation, promotion de la santé, culture et langue, nutrition, soutien social, et participation des parents et de la famille. Les projets financés dans le cadre du PAPAR sont conçus et mis en oeuvre par les communautés des Premières Nations pour répondre à leurs besoins particuliers.

Liens connexes

Nation sioux des Nakota d'Alexis (en anglais uniquement)

Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les réserves (PAPAR)

