Boxtal déploie sa propre solution de cartographie pour ses clients e-commerçants

Afin de mieux répondre aux attentes spécifiques de ses clients et porté par le changement de modèle économique de Google Maps, Boxtal, solution d'expédition multi-transporteurs pour le e-commerce, a déployé sa propre solution de cartographie au service de la sélection de points relais.

Un changement tarifaire radical

Lancés il y a plus de 13 ans, les services cartographiques de Google se sont imposés un peu partout sur le web. Dotée d'une politique tarifaire très agressive dès son lancement, Google Maps a ensuite, progressivement restreint les usages gratuits en 2012, 2015 et plus radicalement en juin dernier. Aujourd'hui, le quota gratuit de 25.000 cartes affichées par jour sur un site web a été divisé par 25, le prix des services payants multiplié par 14 et il n'est plus possible de bénéficier des quotas gratuits sans renseigner un moyen de paiement. Boxtal qui s'appuyait sur Google Maps depuis des années a donc souhaité étudier des alternatives pour continuer à proposer à ses clients e-commerçants un service de carte adapté et sans impact économique sur leur activité.

Des contraintes techniques déterminantes

Boxtal s'est appuyé sur Google Maps pour son propre site mais également pour son module de livraison à destination des e-commerçants, leur permettant d'afficher sur une carte un choix de points relais multi-transporteurs en fonction de l'adresse de livraison saisie. La gestion de la mise à disposition des cartes sur les sites des clients Boxtal, avec sécurisation des accès pour contrôler les abus potentiels, est limitée par Google Maps à 2000 sites et n'est pas automatisable, obligeant à mettre en place un processus manuel et technique incompatible avec la volonté d'extrême simplicité de mise en place de ses outils dédiés aux marchands.

Une combinaison gagnante

Pour développer sa solution interne de cartographie au service du choix des points relais (récupérer les données, les transformer en cartes vectorielles et les mettre à disposition des applications en contrôlant les accès), Boxtal s'est appuyé sur deux projets Open Source complémentaires : OpenStreetMap, solution collaborative de cartographie et OpenMapTile, serveur qui permet d'afficher les cartes.

Ces projets ont été intégré dans l'architecture services de la plateforme Boxtal déployée dans le cloud AWS, afin de garantir le contrôle d'accès, la performance et la robustesse.

Boxtal a fait appel aux services de Klokan Technologies, société suisse porteuse du projet Open Source OpenMapTile, afin de valider une conformité légale totale, un support technique ainsi qu'un accès continu aux mises à jour.

Implémentée dès l'été dernier pour son site boxtal.com et ses modules de livraisons étendant les sites e-commerce de ses clients, Boxtal a finalement fait de ce changement tarifaire inopportun, une véritable force en couplant cette nouvelle solution à son service de restitution des points relais multi-transporteurs. La solution sera, en effet, commercialisée dans une nouvelle API Boxtal Point Relais, ouverte à tous les sites e-commerce, dont le lancement est prévu au premier trimestre 2019.

