Adaptive3D annonce un cycle d'investissement de série A codirigé par DSM Venturing et Applied Ventures





DALLAS, 5 février 2019 /PRNewswire/ -- Adaptive3Dtm, un fournisseur de premier plan dans la fabrication de résine polymère avec additifs proposant des matériaux robustes, flexibles et résistants à la pression, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de série A de la part d'un consortium codirigé par DSM Venturing et Applied Ventures, LLC. DSM Venturing est l'organisme de financement stratégique de Royal DSM, une société mondiale à vocation scientifique qui opère dans les domaines de la nutrition, du mode de vie durable et de la fabrication d'additifs, et Applied Ventures est l'organisme de capital-risque d'Applied Materials, le leader des solutions d'ingénierie des matériaux. Chemence, un fournisseur multinational de matériaux et d'adhésifs, et les investisseurs actuels menés par Mary McDermott Cook et la défunte Margaret McDermott, dont le père et le mari, respectivement, ont fondé Texas Instruments en 1951, se joignent également au cycle d'investissement.

Les photorésines imprimables d'Adaptive3D visent la fabrication à haut rendement de plastique complexe en 3 dimensions et de pièces en caoutchouc, avec des propriétés mécaniques inégalées, dans des environnements de production en plein air. Royal DSM et Applied Materials fournissent les pierres angulaires pour l'émergence d'un écosystème de fabrication d'additifs qui aidera Adaptive3D dans le but d'offrir des solutions axées sur les matériaux à des entreprises internationales dans les secteurs des biens de consommation, de la santé, de l'industrie, des transports, ainsi que du pétrole et du gaz.

« Adaptive3D cherche à remettre en question le coût, le flux de production et les performances dans les marchés d'aujourd'hui qui sont dominés par le moulage par injection traditionnel, le moulage par soufflage et d'autres techniques de transformation thermoplastique, » a dit Walter Voit, fondateur et PDG d'Adaptive3D. « En offrant des structures légères, durables, en microtreillis avec des propriétés thermiques, chimiques, optiques et mécaniques supérieures, Adaptive3D vise à augmenter considérablement l'utilisation de matières plastiques et en caoutchouc pour des applications finales utilisant la fabrication d'additifs. »

« Chez DSM, nous croyons que l'ère de la fabrication d'additifs pour les applications industrielles est, en fait, l'ère des matériaux », a déclaré Hugo Da Silva, vice-président de la fabrication d'additifs chez DSM. « Les photorésines conçues par Adaptive3D permettent de nouveaux paradigmes de conception pour les applications finales. Travailler ensemble avec Applied Materials nous permet de penser de manière mondiale et à l'échelle à propos de gros problèmes et d'offrir de grandes solutions pour l'écosystème. »

« Applied Materials est un leader mondial dans le traitement des semi-conducteurs et de la modélisation utilisant la lumière et la technologie e-beam, » a déclaré Om Nalamasu, président d'Applied Ventures et directeur de la technologie chez Applied Materials. « Les photorésines d'Adaptive3D, associées au traitement de grande surface et aux techniques de modélisation avancées, pourraient potentiellement fournir des solutions à base de matériaux solides à haut rendement et à faible coût dans divers marchés verticaux. »

« Il existe seulement une poignée d'entreprises chimiques à travers le monde disposant d'une chaîne d'approvisionnement mondiale, de canaux de distribution et d'une expertise dans l'application pour mener le changement dans la façon dont le monde fabrique des matières plastiques, » a dit Voit, « et nous sommes ravis de voir Royal DSM, l'une d'elles, classée comme l'une des sociétés les plus durables, s'associer à Adaptive pour développer davantage ses matériaux d'ingénierie. Dans la même veine, il existe seulement une poignée de sociétés dans le monde possédant l'expertise des matériaux, les capacités de fabrication d'équipement à l'échelle et la culture créative interne pour permettre un changement de paradigme dans la fabrication d'additifs. Applied Materials est tout en haut de cette liste. »

