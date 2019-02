Énergir stimule l'énergie entrepreneuriale!





QUÉBEC, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Énergir et OSEntreprendre unissent leurs forces pour stimuler l'énergie entrepreneuriale partout au Québec! Partenaire Or de la 21e édition du Défi OSEntreprendre, Énergir s'associe à la catégorie « Exploitation, transformation, production » du volet Création d'entreprise, en plus d'offrir les trophées individuels à tous les lauréats nationaux du volet Entrepreneuriat étudiant, ce qui permet à OSEntreprendre de remettre à chaque jeune un témoin impérissable de sa réussite.

« Énergir est fière de s'impliquer une fois de plus dans le Défi OSEntreprendre, un moteur qui permet de développer et de faire rayonner les nouveaux entrepreneurs ainsi que les jeunes du primaire à l'université. » mentionne Stéphanie Trudeau, Vice-présidente principale, Clients et exploitation d'Énergir.

« Citoyen corporatif engagé au niveau social et économique du Québec, Énergir contribue activement à soutenir l'innovation et l'audace dans les secteurs d'avenir. », ajoute Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Rappelons que le Défi OSEntreprendre se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national. La 21e édition culminera avec le Gala des Grands Prix Desjardins le 12 juin 2019 au Palais Montcalm à Québec. Date limite d'inscription : 12 mars 2019, 16 h.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des élèves du primaire à l'université et celles des créateurs d'entreprise. Il est rendu possible grâce à l'engagement financier de partenaires visionnaires : le Mouvement Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Secrétariat à la jeunesse, le Secrétariat à la condition féminine, Québecor, Vidéotron Affaires, Énergir, l'Ordre des CPA du Québec, Saputo, Spektrum Media et Les Affaires.

À propos d'Énergir

Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États, où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

