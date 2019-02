RCN lance de nouvelles chaînes UHD 4K avec SES





RCN, fournisseur de services Internet à haut débit, de télévision numérique et de téléphonie, a annoncé le lancement de services commerciaux Ultra HD au travers d'un partenariat avec SES, leader mondial des opérateurs de satellites. RCN propose sept chaînes 4K dédiées, disponibles au sein de l'offre Signature TV de RCN, diffusées depuis la plate-forme SES Ultra HD d'Amérique du Nord.

L'offre 4K de RCN proposera une large gamme de chaînes Ultra HD, notamment Insight TV, Travelxp 4K, The Country Network, NASA TV UHD, C4K360, NatureVision TV et UHD1, ainsi que la retransmission en 4K d'événements spéciaux en direct. Pour offrir cette sélection, RCN s'appuie sur les contenus et la couverture de la plate-forme SES Ultra HD qui propose la plus grande source de programmation 4K linéaire au monde. La plate-forme SES Ultra HD diffusera les chaînes linéaires et le contenu en 4K, via sa flotte de satellites. Celle-ci offre un taux de pénétration de 100 % des réseaux câblés aux Etats-Unis. Le contenu sera diffusé de manière transparente aux abonnés, sans mise en mémoire tampon ni encombrement du réseau, comme cela peut être le cas avec la diffusion 4K en OTT

Les nouvelles chaînes 4K seront proposées conjointement avec les décodeurs 4K de RCN, intégrant l'Expérience Avancée de TiVo et à la commande vocale. Pour recevoir les nouvelles chaînes 4K, les clients devront s'abonner à RCN Signature Digital TV, disposer d'un téléviseur 4K et d'un décodeur compatible 4K, ainsi que d'un accès à Internet. Outre la nouvelle programmation 4K, les clients de RCN pourront bénéficier de la technologie 4K au travers d'applications de streaming en continu, telles que Netflix, Hulu, HBOGO, etc...Le tout étant facilement accessible avec les décodeurs RCN et la commande vocale.

Le réseau de RCN fournit un accès Internet à très haut débit, à Netflix, à Hulu, à HBOGO sur TiVo ainsi qu'à des options vidéo personnalisées, accompagné du meilleur des services client et d'un débit Internet allant jusqu'à 1 Gigaoctet. RCN a été trois fois lauréat du "Grand Prix des lecteurs du meilleur fournisseur de services Internet" du magazine PCMag en récompense de ses notes élevées en matière de satisfaction, de fiabilité et d'assistance technique. En 2018, RCN a été classé "fournisseur de services Internet le plus rapide du Nord-Est des États-Unis".

"Avec l'ajout de ces sept nouvelles chaînes 4K, RCN devient le premier pôle de contenus 4K. Non seulement les clients vont apprécier l'extrême netteté de l'image lorsqu'ils visionneront du contenu sportif, des émissions ou des films, mais ils pourront également profiter de la technologie 4K avec leurs applications de streaming préférées et bénéficieront ainsi d'une expérience utilisateur plus fluide", a déclaré Chris Fenger, COO de RCN. "RCN veille à toujours proposer les technologies les plus innovantes et avec la 4K, nous offrons une expérience de visionnage améliorée à nos clients."

"SES est ravi de jouer un rôle central dans le lancement des services 4K de RCN au profit de millions de clients, de Chicago à Washington DC en passant par Philadelphie et Boston", a déclaré Steve Corda, vice-président Media Platforms chez SES Amérique du Nord. "Notre plate-forme SES Ultra-HD représente la plus grande source mondiale de contenus linéaires 4K et de couverture d'événements en direct, ce qui permet à RCN d'offrir à ses clients une expérience de télévision immersive sans pareille."

À propos de SES

SES est le premier opérateur mondial de satellites avec de plus de 70 satellites sur deux orbites différentes : l'orbite géostationnaire (GEO) et l'orbite terrestre moyenne (MEO). La société fournit à une clientèle diversifiée des services mondiaux de distribution vidéo et de connectivité, au travers de deux unités commerciales : SES Video et SES Networks. SES Video atteint plus de 351 millions de foyers TV dans le monde via des plateformes de diffusion directe par satellite (DTH) et des réseaux câblés, terrestres et de télévision sur IP (IPTV). Le portefeuille de SES Video inclut MX1, l'un des principaux fournisseurs de services de médias proposant une gamme complète de services innovants pour la distribution à la fois linéaire et non-linéaire, et le système de satellites ASTRA, qui offre la plus large couverture de télévision DTH en Europe. SES Networks fournit des services mondiaux de données gérés, permettant de connecter les individus dans le monde entier dans les secteurs des télécommunications, du maritime, de l'aéronautique et de l'énergie, ainsi que des gouvernements et des institutions. Le portefeuille de SES Networks comprend GovSat, un partenariat public-privé à 50/50 entre SES et le gouvernement luxembourgeois, et O3b, le seul système non géostationnaire offrant aujourd'hui des services haut-débit comparables à la fibre. Des informations complémentaires sont disponibles sur : www.ses.com

À propos de RCN

RCN Telecom Services, LLC (www.rcn.com et www.rcn.com/business) est un fournisseur de premier plan de services de téléphonie et d'Internet haut débit, ainsi que de services de télévision et de téléphonie entièrement numérisés qui sert les clients résidentiels et les entreprises, des plus petites aux plus grandes. RCN a figuré parmi les lauréats du Prix des lecteurs de la revue PC Magazine en 2015, 2016 et 2017 en tant que meilleur fournisseur de services Internet, avec la note la plus élevée en termes de satisfaction globale. RCN a reçu le label "YouTube HD Verified", ce qui lui vaut le meilleur classement proposé par Google. RCN, qui est également un partenaire du programme Netflix Open Connect, se place en tête du classement de l'indice Netflix USA ISP Speed Index sur les marchés desservis par RCN. Les services numériques avancés de RCN, proposés à un prix abordable, sont fournis par l'intermédiaire de son vaste réseau exclusif en fibre optique, à la fine pointe de la technologie, et soutenus par un service clientèle entièrement basé aux États-Unis. Les principales zones desservies par RCN comprennent Boston, Chicago, Lehigh Valley (PA), New York, Philadelphie (Delaware County) et Washington DC.

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 11:45 et diffusé par :