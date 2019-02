D'autres documents sur la privatisation révèlent la malhonnêteté au sein du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario





TORONTO, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Unifor demande que le gouvernement de Ford mette un terme à des plans secrets de privatisation et avoue ses intentions à l'égard du système de santé de l'Ontario.

« Pas plus tard que la semaine dernière, la ministre Elliot a rejeté le projet de loi secret en disant qu'il n'était qu'une ébauche. Nous constatons maintenant que la vérité est beaucoup plus grave, a déclaré Naureen Rizvi, directrice de la région de l'Ontario d'Unifor. Pour les Ontariennes et Ontariens, la santé publique est une priorité de vie ou de mort, et les tentatives de confondre ou d'atténuer le débat témoignent d'un manque de respect envers tous ceux qui dépendent de ce système. Nous voulons la vérité. »

D'autres documents diffusés aujourd'hui par le NPD de l'Ontario montrent que le plan visant à établir une nouvelle « super agence » de soins de santé est en cours depuis des mois et a été approuvé par le cabinet du gouvernement conservateur le 16 janvier 2019. Interrogée lors d'une conférence de presse, la chef du NPD de l'Ontario, Andrea Horwath, a déclaré que les membres du conseil d'administration de la « super agence » avaient déjà été sollicités et une rémunération avait été convenue.

De nouvelles informations contenues dans les documents révèlent également un plan qui menacerait la qualité des soins par l'externalisation généralisée de services vitaux tels que les inspections, les laboratoires, l'octroi de licences, les dispositifs et Ornge.

La diffusion des trois documents fait suite à la publication complète d'un avant-projet de loi visant à créer une « super agence » qui aurait de vastes pouvoirs, y compris la fusion de services de santé comme les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et les centres de santé communautaires.

« C'est du Harris tout craché. Nous sommes déjà passés par là, et cela ne se termine pas bien pour les patients ou les travailleurs de la santé, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Lorsque les conservateurs étaient au pouvoir sous Harris, ils ont passé une tronçonneuse dans les services de santé publique et les patients en ressentent encore les effets. Nous ne pouvons pas nous permettre un pas de plus vers la privatisation de nos services publics. »

Unifor représente plus de 26 000 membres dans le secteur des soins de santé, y compris les ambulanciers paramédicaux d'Ornge, responsables des soins aux patients aériens et terrestres et du transport médical.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

