Le ministre Garneau annonce que le gouvernement a l'intention de fusionner les administrations portuaires d'Oshawa et de Hamilton





OTTAWA, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Les ports d'Oshawa et de Hamilton jouent un rôle crucial dans le sud de l'Ontario. En effet, ils font le lien entre nos entreprises et les marchés mondiaux et ils créent des emplois pour les familles de la classe moyenne établies aux alentours. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures pour faire en sorte que ces ports restent concurrentiels.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé que le gouvernement du Canada avait l'intention de fusionner les administrations portuaires d'Oshawa et de Hamilton pour créer une nouvelle entité. La fusion a pour but d'améliorer l'efficacité et la planification des activités portuaires de la région. En guise d'annonce officielle de l'intention du gouvernement, un certificat d'intention de fusion sera publié le 9 février 2019 dans la Gazette du Canada, Partie I.

La fusion est un moyen de tirer parti de nouvelles occasions d'affaires, de relancer la croissance économique et de diversifier la chaîne d'approvisionnement dans cette région densément peuplée. La mise en commun des activités portuaires à Oshawa et à Hamilton devrait stimuler les investissements, multiplier les débouchés commerciaux et contribuer à la compétitivité du Canada en général.

La publication du certificat d'intention dans la Gazette du Canada, Partie I déclenchera le début d'une période de consultation de 30 jours. Les personnes souhaitant formuler des commentaires ont jusqu'au 11 mars 2019 pour le faire. Après les consultations, le gouvernement pourrait décider de procéder à la fusion en publiant un certificat de fusion dans la Gazette du Canada, Partie II.

Citation

« La combinaison des deux administrations portuaires permettrait à la nouvelle entité de relancer la croissance et d'améliorer l'accès du sud de l'Ontario aux marchés mondiaux. Le gouvernement du Canada est résolu à assurer la viabilité à long terme des activités portuaires de la région. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

L'Administration portuaire d' Oshawa a été constituée en 2012, et celle de Hamilton , en 2001.

a été constituée en celle de , en 2001. Les administrations portuaires d' Oshawa et de Hamilton organisent le transport de marchandises semblables, par exemple l'acier, les marchandises liées à un projet et les marchandises en vrac, comme les fertilisants, l'asphalte et les grains.

et de organisent le transport de marchandises semblables, par exemple l'acier, les marchandises liées à un projet et les marchandises en vrac, comme les fertilisants, l'asphalte et les grains. Le fret transitant par les deux ports génère des retombées économiques de plus de 6 milliards de dollars; 4500 emplois directs et indirects découlent de cette activité.

La fusion s'harmonise parfaitement avec Transports 2030, la vision d'un réseau de transport national qui favorisera la croissance économique pour répondre directement aux besoins de la classe moyenne.

Liens connexes

