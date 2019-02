PieSync assure désormais une synchronisation bidirectionnelle à une application de gestion d'événements de premier plan





PieSync, la plateforme de synchronisation de données en temps réel et bidirectionnelle, peut désormais synchroniser les données d'Eventbrite, une plateforme technologique mondiale de billetterie et de gestion d'événements, qui prend en charge des millions d'événements.

Le moteur de synchronisation de PieSync permet aux entreprises de créer une connexion intelligente entre Eventbrite et plus de 155 applications basées sur le nuage, en temps réel. Cela signifie que chaque fois qu'une personne passe commande d'un événement à travers Eventbrite, les entreprises ayant choisi d'utiliser PieSync verront les données des clients automatiquement actualisées dans les applications connectées de leur choix.

PieSync actualise les bases de données lorsqu'un nouveau clients renseigne sa fiche sur Eventbrite et surveille en temps réel les mises à jour des contacts existants pour remplacer les informations précédentes, le cas échéant. Cela supprime l'importation/exportation manuelle des données ainsi que les doublons et garantit l'accès aux informations les plus pertinentes et à jour.

Les utilisateurs d'Eventbrite qui utilisent également PieSync peuvent rationaliser la fidélisation client et améliorer l'efficacité opérationnelle en :

Synchronisant les préférences des clients en temps réel grâce à l'outil marketing par courriel de l'entreprise

Reconnaissant directement les personnes qui ont passé commande d'événement lorsqu'il est procédé à des appels sortants

Regroupant les clients leaders dans leurs applications de GRC et en actualisant les résultats des leaders

Et en veillant à ce que les informations des clients soient synchronisées avec toutes les applications de comptabilité fonctionnant en arrière-plan

« PieSync est une solution facile à utiliser complémentaire d'Eventbrite, qui nous permet de partager en temps réel les informations de nos clients avec l'équipe des ventes et du marketing. Cette intégration nous permet non seulement d'économiser du temps et de l'argent, mais également d'améliorer notre service », a déclaré Andrea Albanese, le conseiller en marketing des médias sociaux et en communication numérique chez SMMDAyIT. « C'est très simple, on l'installe une fois pour toute et à partir de là, elle s'actualise en temps réel. »

« Notre intégration avec Eventbrite est un excellent exemple de plus sur la façon de connecter des applications SaaS pour nos clients », a déclaré Ewout Meyns, le fondateur et PDG de PieSync. « Les entreprises ont besoin de moyens fiables, simples et rapides de connecter les données dans leurs applications diversifiées et PieSync a prouvé maintes fois qu'elle est extrêmement efficace. »

À propos de PieSync

PieSync est la plateforme de synchronisation bidirectionnelle des données des contacts connaissant la croissance la plus rapide, destinée aux entreprises souhaitant faire fonctionner leurs activités en intégrant leurs applications sur le nuage. PieSync améliore les performances des ventes, du marketing et des services, en connectant aisément, à un coût raisonnable et sans complication, les données des contacts sur les écosystèmes et les applications reposant sur le SaaS, afin d'en améliorer la pertinence et la fiabilité.

PieSync connecte plus de 150 applications en en ajoutant de nouvelles chaque semaine et soutient des entreprises employant plus de 20 personnes dans de nombreux secteurs. PieSync est basé à Gand, en Belgique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.piesync.com.

