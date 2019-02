Distillateurs artisanaux Canada (DAC) est fiers d'annoncer les résultats du Concours de spiritueux artisanaux canadiens (CSAC) de 2019





VANCOUVER, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Le seul concours national de spiritueux réservé exclusivement aux micro-distilleries fait part aujourd'hui de ses résultats.

Le groupe national de juges indépendants a complété son évaluation à l'aveugle des spiritueux artisanaux soumis par des distillateurs de tout le Canada. Au cours de cette deuxième année, le nombre de soumissions s'est accru de 50% relativement à la première année.

Alex Hamer, fondateur du CSAC, a dit que; «Cette croissance démontre qu'un tel concours est bien accueilli des distillateurs artisanaux pour les aider à mieux faire connaître les excellents spiritueux qu'ils produisent» et «Il me fait plaisir de constater qu'il y a eu des soumissions gagnantes de partout au pays».

SPIRITUEUX ARTISANAL DE L'ANNÉE

DAC est fiers d'annoncer que le «Ethos Gin» de Monashee Spirits Craft Distillery a récolté un plus grand nombre de points que tous les autres spiritueux en compétition. Ce spiritueux est produit à Revelstoke, BC à partir de triticale et utilise 15 végétaux y compris certains d'origine locale tel que myrtilles, genièvre, pointes d'épinettes et aiguilles de pins ponderosa. Charlene Rooke, juge principale du CSAC, a décrit ce gin comme ayant «Un nez délicatement floral (fleurs blanches, pétales de rose, fleurs d'oranger et soupçon de fleur de sureau), teinté légèrement de pamplemousse rose, citrin juteux, poivre blanc donnant une élégante et soyeuse sensation en bouche.».

MEILLEUR DE SA CATÉGORIE

Absinthe: Deep Roots Distillery Absinthe ? PE

Absinthe ? PE Gin vieilli: Iron Works Distillery Aged Gin ? NS

Aged Gin ? NS Alcool vieilli en fût: The Liberty Distillery Railspur No.3 Switch ? BC

Railspur No.3 Switch ? BC Aquavit: Long Table Distillery Làngbord Akvavit ? BC

Làngbord Akvavit ? BC Amaro or Vermouth: The Woods Spirit Co Pacific Northwest Amaro ? BC

Pacific Northwest Amaro ? BC Brandy: Winegarden Estate Winery & Distillery Johnny Ziegler Senior ? NB

? NB Liqueur: Hansen Distillery Morning Glory Cream Liquor ? AB

Morning Glory Cream Liquor ? AB Vodka aromatisée: Capital K Distillery Tall Grass Dill Pickle Vodka ? MB

Tall Grass Dill Pickle Vodka ? MB Rhum: Barrelling Tide Distillery 5 Fathom Dark Rum ? NS

5 Fathom Dark Rum ? NS Vodka: Strathcona Spirits Distillery Single Grain Vodka ? AB

Single Grain Vodka ? AB Whisky: Sheringham Distillery Red Fife Whisky ? BC

Red Fife Whisky ? BC Jeune Whisky: de Vine Spirits Glen Saanich ? BC

Glen ? BC Alcool non-vieilli en fût: Resurrection Spirits Inc. Resurrection Spirits White Rye ? BC

Des médailles furent décernées à des distillateurs de Colombie Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse et Ile-du-Prince -Édouard. Pour les résultats complets : https://artisandistillers.ca/2019-results/

AU SUJET DU «CONCOURS DE SPIRITUEUX ARTISANAUX CANADIEN» ET DE «DISTILLATEURS ARTISANAUX CANADA»

CSAC fut créé en 2017 pour célébrer l'excellence de la distillation artisanale canadienne. Les distillateurs doivent rencontrer nos critères d'inclusion:

Distillateurs artisanaux Canada (DAC) qui gère le CSAC est un nouvel organisme créé pour soutenir et promouvoir les distillateurs artisanaux à travers le Canada. Pour de plus amples renseignement, consultez:

DAC aimerait remercier la Great Little Box Company de son généreux soutien.

