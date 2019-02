Wilson Sonsini Goodrich & Rosati lance SixFifty, une combinaison de la technologie et de l'expertise qui fournit des produits juridiques en ligne automatisés





- Nouvelle entreprise alliant une expertise juridique de classe mondiale à une technologie d'automatisation pour offrir de la valeur aux clients et aux clients -

PALO ALTO, Californie, 5 février 2019 /PRNewswire/ -- Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, premier fournisseur mondial de services juridiques aux entreprises du secteur des technologies, des sciences de la vie et de la croissance, a annoncé aujourd'hui la création de SixFifty, une nouvelle filiale de logiciels. Soutenu par WSGR, SixFifty développe des outils automatisés conçus pour rendre les processus juridiques efficaces et abordables. SixFifty travaille en collaboration avec les avocats de WSGR afin de fournir aux entreprises la combinaison optimale d'automatisation et d'expertise humaine.

Kimball Dean Parker, président, et Lincoln Porter, directeur technique, tous deux technologues juridiques expérimentés, dirigent SixFifty. Dernièrement, Parker et Porter ont créé GDPR IQ, une solution logicielle automatisée générant des documents en conformité avec la GDPR (réglementation internationale sur la protection des données). La société à l'origine de GDPR IQ est devenue rentable en six semaines et a offert des services à des centaines de clients. Auparavant, le duo avait développé SoloSuit, un outil logiciel automatisé qui aidait les personnes poursuivies en justice pour avoir contracté une dette dans les réponses juridiques du dossier de l'Utah. Le site a dépassé ses prévisions annuelles concernant les utilisateurs en un mois seulement. Parker et Porter ont également développé CO/COUNSEL, un site Web de production participative juridique, qui a recueilli des dizaines de milliers de contributions et est utilisé par les écoles de droit des États-Unis et du Royaume-Uni.

« SixFifty est une entreprise unique qui repose sur deux ingrédients essentiels : l'expertise humaine et l'efficacité des machines », a déclaré Doug Clark, associé directeur de WSGR. « Grâce aux conseils juridiques de pointe de WSGR et à l'expérience de Kimball et de Lincoln dans la création de solutions juridiques automatisées, SixFifty est bien placé pour apporter une efficacité innovante et des réponses abordables aux problèmes juridiques les plus complexes auxquels sont confrontées les petites entreprises et les entreprises émergentes. »

SixFifty prévoit de développer et de commercialiser plusieurs produits, à commencer par SixFifty Privacy, un outil que les entreprises peuvent utiliser pour évaluer et planifier leur conformité à la loi californienne Consumer Privacy Act (CCPA, loi sur la vie privée des consommateurs). La CCPA est une loi sur la protection de la vie privée du consommateur qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Elle établit des directives pour la collecte, l'utilisation, la divulgation et la vente de renseignements personnels. Guidé par des experts du cabinet sur la protection des données et de la vie privée de WSGR, notamment Lydia Parnes, ancienne directrice du bureau de la protection des consommateurs de la Federal Trade Commission, Chris Olsen, ancien directeur adjoint de la division de la FTC chargée de la protection de la vie privée et de la protection de l'identité, et d'autres, SixFifty déploiera une suite d'outils automatisés CCPA plus tard cette année.

« Le prix et la complexité de nombreux services juridiques sont des frustrations courantes dans les entreprises », a déclaré Parker, président de SixFifty et directeur de LawX, le laboratoire de conception juridique de l'école de droit J. Reuben Clark Law School de l'université Brigham Young University. « Se conformer à la CCPA sera, pour la plupart des entreprises, un exercice coûteux et une source de confusion. Les outils automatisés de SixFifty fourniront une solution plus abordable, efficace et pratique pour aider les entreprises sur la voie de la conformité. Nous sommes fiers d'apporter toutes les ressources unifiées de SixFifty aux entreprises et aux personnes ayant besoin d'aide. »

La société prévoit, en plus de SixFifty Privacy, de développer des solutions dans d'autres domaines du droit où la technologie peut être exploitée pour automatiser des processus relativement routiniers. La marque de fabrique de tous les produits SixFifty est la combinaison de l'expertise humaine et de la fonctionnalité automatisée. L'équilibre entre l'assistance fournie par les humains et l'automatisation variera en fonction des besoins de chaque entreprise. Le type d'implication humaine peut également varier, elle peut inclure l'expertise d'un avocat comme d'autres professionnels qui aideront les clients SixFifty à utiliser un ou plusieurs produits. Pour plus d'informations sur SixFifty et pour obtenir une évaluation gratuite afin de déterminer l'impact du CCPA sur votre entreprise, consulter https://www.sixfifty.com/privacy/applicability.

À propos de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati propose, depuis plus de 50 ans, une large gamme de services et de disciplines juridiques visant à répondre aux principaux défis auxquels sont confrontés les dirigeants et les conseils d'administration d'entreprises. Le cabinet est reconnu à l'échelle nationale comme un chef de file dans les domaines de la gouvernance et de la finance d'entreprise, des fusions et acquisitions, du capital-investissement, des litiges en valeurs mobilières, du droit du travail, de la propriété intellectuelle et l'antitrust, entre autres domaines du droit. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, qui a des racines profondes dans la Silicon Valley, a des bureaux à Austin ; Beijing ; Boston ; Bruxelles ; Hong Kong ; Londres ; Los Angeles ; New York ; Palo Alto ; San Diego ; San Francisco ; Seattle ; Shanghai ; Washington DC ; et Wilmington, Delaware. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.wsgr.com.

À propos de SixFifty

SixFifty, dont le siège social est situé dans la région de Silicon Slopes, dans l'Utah, est une filiale de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati. Elle combine l'expertise du plus grand cabinet d'avocats technologique au monde. Celle-ci est rendue accessible par une technologie approfondie. SixFifty rationalise des domaines juridiques complexes en proposant aux particuliers et aux entreprises des solutions exploitables, efficaces, abordables. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.sixfifty.com.

