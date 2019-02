Le Festival de fauconnerie saoudien établit de nouveaux records Guinness





Le SFC a reçu le certificat d'enregistrement pour le Festival de fauconnerie du tg en tant que plus grand tournoi de course de faucons au monde

Le Festival de fauconnerie du roi Abdelaziz a été déclaré plus grand tournoi de course de faucons au monde avec la participation d'un nombre record de 1 723 faucons qui ont concouru pendant 10 jours (du 25 janvier au 3 février), d'après une annonce faite dimanche par le livre Guinness des records.

Shida Subasi Jamissi, représentante officielle du Guinness des records, a décerné le certificat officiel confirmant l'enregistrement du festival au sein du Guinness à Hossam bin Abdul Mohsen Al-Hazimi, directeur exécutif du Saudi Falcons Club (SFC), situé à Malham, au Nord de Riyad.

L'annonce du record mondial est un nouvel exploit saoudien dans le cadre du plus grand festival de fauconnerie au monde, avec un total des récompenses en espèces s'élevant à 17 630 000 SAR, et réunissant des fauconniers d'Arabie saoudite, de pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et du monde entier.

« C'est un honneur d'assister aux compétitions du SFC, auxquelles 1 723 faucons ont participé, une nouvelle catégorie qui a été enregistrée conformément aux normes internationales », a déclaré Mme Jamissi.

« Les normes reconnues stipulent qu'aucune menace à la vie ne doit être faite et que tous les faucons participants doivent être en bonne forme. Après avoir obtenu le nombre précis auprès du département de statistiques, je suis en mesure de confirmer que le SFC a été officiellement inscrit au sein du Livre Guinness des records avec 1 723 faucons, en tant que plus grand tournoi de fauconnerie au monde ici à Riyad, le 3 février 2019 », a-t-elle ajouté.

Le SFC a organisé la compétition de 400 mètres d'Al Melwah comprenant des tours pour les fauconniers saoudiens et des tours internationaux, tandis que 13 courses de coupe se sont tenues le dimanche pour sélectionner 39 gagnants. Le gagnant de chaque course recevra 500 000 SAR, tandis que la seconde et la troisième places remporteront respectivement 200 000 SAR et 100 000 SAR.

Il convient de mentionner que l'organisation du festival a succédé à la réussite sans précédent de l'exposition saoudienne sur la fauconnerie et la chasse organisée le mois dernier, qui a enregistré une participation exceptionnelle de membres des pays du Golfe et du monde entier. Les deux événements ont été organisé par le SFC, qui a été établi par décret royal du Gardien des deux saintes mosquées, le Roi Salmane ben Abdelaziz, et sous la supervision directe du prince héritier Mohammed ben Salmane.

