Nominations à des commissions du Conseil supérieur de l'éducation

QUÉBEC, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La présidente du Conseil supérieur de l'éducation, Mme Maryse Lassonde, annonce les nominations de deux nouveaux membres qui siégeront à des commissions du Conseil. Il s'agit de M. Ugo Cavenaghi, qui participera à la Commission de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, et de Mme Emmeraude Tanguay, qui prendra part à la Commission de l'enseignement collégial.

M. Ugo Cavenaghi occupe depuis 2006 le poste de président-directeur général du Collège Sainte-Anne, qui est un établissement privé regroupant l'enseignement primaire, secondaire et collégial. Il est coauteur de l'essai Osons l'école : des idées créatives pour ranimer notre système éducatif (2017). M. Cavenaghi est également récipiendaire de différents prix et distinctions, dont le prix Excellence 2016 de l'Association des directrices et directeurs généraux des établissements scolaires de l'enseignement privé. Le Conseil pourra bénéficier de son expertise en matière d'éducation jusqu'au 31 août 2020.

Mme Emmeraude Tanguay est étudiante de deuxième année en sciences de la nature au Cégep de Baie-Comeau. Elle est vice-présidente externe de l'association étudiante du Cégep de Baie-Comeau et assume aussi par intérim la présidence de cette association. Le Conseil pourra bénéficier de ses connaissances relatives à l'éducation jusqu'au 31 août 2019.

Soulignons que les membres des commissions du Conseil n'agissent pas à titre de porte-paroles de leur organisation respective, mais que c'est par l'expression de leur point de vue et par leur expertise qu'ils contribuent à ce que les travaux du Conseil tiennent compte de la diversité des perspectives. Leur mandat est d'au plus trois ans et n'est renouvelable consécutivement qu'une seule fois.

Ces commissions sont mandatées par la table du Conseil pour la préparation d'avis, qu'elles lui soumettent ensuite pour adoption. Elles se réunissent au moins quatre fois par année.

Rappel de la mission du Conseil supérieur de l'éducation

Le Conseil supérieur de l'éducation est un organisme de consultation et de réflexion critique. Il a pour mission de conseiller le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, et de lui faire des recommandations sur toute question relative à l'éducation. La réflexion du Conseil est le fruit de délibérations entre ses membres, lesquelles sont alimentées par la recherche scientifique, l'audition d'experts ainsi que des consultations menées auprès d'acteurs de l'éducation. La légitimité du Conseil tient à son indépendance, à ses ancrages dans les divers milieux et à la rigueur de ses travaux d'analyse. Au fil de ses publications et des liens qu'il tisse entre le public et le gouvernement en matière d'éducation, le Conseil contribue au développement d'une vision à moyen et à long terme du système d'éducation qui dépasse les intérêts particuliers.

