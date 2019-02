Papillons en liberté 2019 - Une histoire exceptionnelle où l'évolution se pare de ses plus beaux atours





MONTRÉAL, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Dès le 28 février 2019, Espace pour la vie convie le public à Papillons en liberté qui se déroulera dans la majestueuse serre du Jardin botanique. Cette année, les visiteurs auront l'occasion de se laisser séduire par la beauté des papillons et de s'imprégner de la fabuleuse histoire évolutive de ces chefs-d'oeuvre de la nature. Depuis 200 millions d'années, les papillons développent des adaptations variées en réponse aux impératifs biologiques et environnementaux auxquels ils sont confrontés. Bien à l'abri de la froidure de l'hiver, petits et grands seront émerveillés par Papillons en liberté, l'événement vedette de l'Insectarium et du Jardin botanique

PAPILLONS EN LIBERTÉ - CHEFS-D'OEUVRE DE LA NATURE (28 FÉVRIER AU 28 AVRIL)

Jardin botanique de Montréal - Du mardi au dimanche, de 9 h à 17 h - Ouvert les lundis 4 mars et 22 avril (relâche scolaire et Pâques)

Couleurs chatoyantes, parfums envoûtants, danses évocatrices, les papillons démontrent tout un arsenal de séduction! Mais sous cet étalage de charmes se cachent des processus évolutifs complexes qui s'expriment depuis des millénaires pour assurer la survie de l'espèce.

Progressivement, au cours des millions d'années de leur évolution, les papillons se sont largement diversifiés. Certains d'entre eux ont développé des coloris flamboyants, des motifs fabuleux et l'irisation de leurs ailes, afin de s'adapter aux multiples contraintes de la vie.

Pendant l'événement Papillons en liberté, les animateurs scientifiques de l'Insectarium vous accueilleront dans la grande serre du Jardin botanique pour vous faire découvrir comment et pourquoi l'évolution biologique a créé un tel chef-d'oeuvre de beauté. D'ailleurs, tout au long de l'année, Espace pour la vie tracera l'histoire exceptionnelle de l'évolution à travers sa riche programmation.

NOUVEAU : BILLETS DE VISITE À HEURE FIXE

Cette année, l'achat des billets pour Papillons en liberté s'effectue selon une heure de visite fixe. Vous pouvez réserver vos billets dès maintenant à billets.espacepourlavie.ca. Il est recommandé de vous y prendre à l'avance pour vous assurer d'obtenir l'heure de visite souhaitée. Votre billet pour Papillons en liberté vous donnera automatiquement accès aux neuf autres serres du Jardin botanique.

TRACEZ L'HISTOIRE DE L'ÉVOLUTION

En 2019, Espace pour la vie explorera la nature et la biodiversité à travers le prisme de l'évolution. Comment des phénomènes, échelonnés sur plusieurs millénaires, ont-ils pu construire la fascinante histoire de la vie sur notre planète? Un parcours passionnant à tracer et à découvrir!

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

