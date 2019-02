Gallagher Benefit Services Canada nomme Melanie Jeannotte comme nouvelle présidente nationale





TORONTO, 5 février 2019 /CNW/ - Arthur J. Gallagher & Co., un des chefs de file mondiaux du courtage d'assurances, de la gestion des risques et des services-conseils, a annoncé que Melanie Jeannotte devient sa nouvelle présidente à Gallagher Benefit Services (Canada) Group Inc. Avant sa promotion, Jeannotte était au poste de présidente de la zone ouest du Canada pour le cabinet de conseil en prestations et ressources humaines de Gallagher.

La division Gallagher Benefit Services (GBS) a bénéficié d'une croissance transformationnelle au cours de ces dernières années. GBS Canada a grandi de façon notable dans sa portée et ses offres de services à travers son approche holistique des prestations centrée sur le bien-être organisationnel et grâce à des associations avec des partenaires exceptionnels de fusions locales d'une côte à l'autre, depuis Victoria dans la Colombie-Britannique jusqu'au Canada atlantique.

Leslie Lemenager, présidente de l'international pour GBS Regional a partagé ses impressions : « Nous sommes fiers d'avoir grandi localement et d'être connus mondialement. Notre entreprise au Canada a atteint une dimension où il est important de faire évoluer notre structure de gestion pour la mettre à l'échelle de l'avenir. Compte tenu des compétences et des connaissances en direction de Melanie dans une entreprise en croissance, sa nomination à ce nouveau rôle de présidente nationale pour GBS Canada nous permettra de continuer à étendre nos capacités de service à la clientèle sur l'ensemble du Canada. »

L'approche polyvalente du conseil en prestations et en ressources humaines par la Société va bien au-delà de la couverture classique pour soins de santé. Son cadre de travail voué à un bien-être total suppose un éventail de solutions novatrices englobant avantages, retraite, communications avec les employés et programmes de culture du milieu de travail. C'est une approche axée sur une attraction et une rétention des plus grands talents parallèlement à la stimulation d'une productivité plus grande, d'une meilleure rentabilité et d'une croissance d'organisation.

Jeannotte a fait remarquer : « Je suis enthousiaste à la perspective de cette nouvelle opportunité et de faire partie de la remarquable histoire de la croissance de GBS Canada. Je me sens privilégiée de travailler aux côtés de certains des meilleurs experts-conseils au pays. » Elle a ajouté : « Ensemble, nous avons une opportunité illimitée d'aider les employeurs de toutes tailles à gérer leurs programmes d'avantages et de ressources humaines de façon plus stratégique leur permettant de récompenser et d'attirer les talents dont ils ont besoin pour leur croissance et profitant tout autant à leurs bilans comptables. »

Arthur J. Gallagher & Co.(NYSE : AJG), firme mondiale de courtage d'assurances, de gestion des risques et de services-conseils est basée à Rolling Meadows dans l'Illinois. La Société possède des opérations dans 35 pays et elle propose des capacités de service à la clientèle dans plus de 150 pays dans le monde à travers un réseau de courtiers et consultants correspondants.

