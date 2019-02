Soul.City lance un parcours festif pour le Défi 28 jours sans alcool!





MONTRÉAL, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise montréalaise Groupe Soul.City Inc. annonce le lancement d'un parcours urbain sous le thème "festif", en collaboration avec le Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean-Lapointe. Disponible gratuitement dans l'application Soul.City dès maintenant, ce parcours propose une virée urbaine montréalaise pour s'amuser tout en sobriété. On peut y suivre les recommandations des soeurs Carolane et Josiane Stratis, ambassadrices du Défi 28 jours sans alcool: Restos, cafés, promenades en Segway, musée... on s'active, on prend de l'air et on rit!

Soul.City est une application mobile gratuite qui propose de découvrir des villes selon son humeur du moment et le temps dont on dispose. Basée à Montréal et déployée dans une dizaine de villes à travers la planète, Soul.City amplifie l'expérience émotionnelle de découverte urbaine, offrant des parcours piétonniers de 2, 4 ou 6 heures basés sur un choix de feelings.

« La Fondation Jean Lapointe est heureuse de compter sur cette belle nouveauté pour la 6e édition du Défi 28 jours sans alcool. Nous invitons la population à découvrir ce parcours et à être généreux durant tout le mois de février pour prévenir encore plus d'adolescents des risques liés aux toxicomanies. » affirme Annie Papageorgiou, directrice générale de la Fondation Jean Lapointe.

Le parcours festif du Défi 28 jours sans alcool démarre dans le Vieux-Montréal et permet de découvrir des endroits sympa où il fait bon se retrouver entre amis, prendre une pause zen et s'amuser sans alcool. C'est également une occasion de faire un don à la Fondation Jean Lapointe dans le cadre du Défi 28 Jours sans alcool.

« Ce que nous souhaitons amplifier via ce parcours festif dans l'application Soul.City est un sentiment de joie et de plaisir, qui sont tout à fait compatibles avec les objectifs de la Fondation Jean-Lapointe. On peut s'amuser en toute sobriété et c'est ce que ce parcours propose! », ajoute Annick Charbonneau, PDG de l'entreprise.

Soul.City est disponible gratuitement sur le Apple App Store et Google Play.

À propos de Soul.City : Fondée à Montréal en 2015, Soul.City est une application mobile gratuite qui amplifie l'expérience émotionnelle de découverte urbaine, offrant des parcours piétonniers basés sur l'humeur du moment et le temps dont on dispose. L'application est déployée sur une dizaine de villes à l'échelle de la planète.

