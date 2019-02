Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion du Nouvel An lunaire





Cette semaine, de nombreux Canadiens célèbrent le Nouvel An lunaire

OTTAWA, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Cette semaine, de nombreux Canadiens et Canadiennes aux quatre coins du pays célèbreront le Nouvel An lunaire. C'est également le début de l'année du Cochon, un animal qui symbolise la paix, la compassion et la chance.

Le Nouvel An lunaire ou Nouvel An chinois, aussi appelé Festival du printemps ou Fête du Têt, au Vietnam, et Seollal, en Corée, est une fête traditionnelle des plus importantes pour les membres des communautés chinoise, coréenne et vietnamienne, ainsi que plusieurs autres communautés de l'Asie orientale.

J'invite les Canadiens de toutes les origines à profiter de ce temps de réjouissances pour en apprendre davantage sur la richesse culturelle de ces communautés. C'est aussi une occasion de reconnaître à quel point leur apport précieux a permis au Canada de devenir le pays accueillant, diversifié et inclusif que nous connaissons aujourd'hui.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, j'offre mes meilleurs voeux à tous ceux et celles qui célèbrent le Nouvel An lunaire. Je vous souhaite bonheur, santé et prospérité pour la nouvelle année!

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 10:00 et diffusé par :