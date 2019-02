Le gouvernement du Québec lance l'appel de projets pour le nouveau programme Projets jeunesse locaux





QUÉBEC, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, invite les organismes jeunesse à présenter leur projet pour le nouveau programme Projets jeunesse locaux.

Le programme Projets jeunesse locaux vise à soutenir des initiatives qui permettront la réalisation des priorités jeunesse d'une ou de plusieurs municipalités (municipalités régionales de comté, agglomérations, villes, villages). Il vise à accroître la capacité des organisations d'agir localement pour le mieux-être des jeunes. Ce programme s'inscrit dans la foulée des Stratégies jeunesse en milieu municipal, une mesure destinée à renforcer l'action et l'autonomie locales en matière de soutien à la jeunesse partout sur le territoire québécois.

La période de dépôt de projets se termine le 25 février prochain. Chaque projet, d'une étendue maximale d'un an, sera admissible à une aide d'au plus 50 000 $. Le présent appel de projets est doté d'une enveloppe de 1 million de dollars.

Citations :

« Les jeunes sont remplis de talent et d'énergie. Nous avons besoin d'eux pour faire prospérer le Québec. Pour cela, il nous faut leur donner le goût et les moyens de s'épanouir et de réaliser leurs rêves. Je pense sincèrement que les organismes locaux sont souvent les mieux placés pour élaborer des solutions adaptées, parce qu'ils connaissent bien les besoins et les ressources de leur communauté. Pour le gouvernement, ce sont des partenaires précieux, et c'est pourquoi ce programme d'aide a été créé à leur intention. Nous voulons mettre en oeuvre des initiatives qui joignent les jeunes et qui correspondent à leurs valeurs. Nous attendrons donc les propositions de projets avec impatience! »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Lien connexe :

www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/programme-projets-jeunesse-locaux.asp

