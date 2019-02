Avis aux médias - Point de presse de Sylvain Roy et de Martin Ouellet





QUÉBEC, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Bonaventure et porte-parole du Parti Québécois en matière d'agriculture et d'alimentation, Sylvain Roy, ainsi que le député de René-Lévesque, leader parlementaire du deuxième groupe d'opposition et porte-parole en matière d'éthique et pour le Conseil du trésor, Martin Ouellet, tiendront un point de presse aujourd'hui, le mardi 5 février, à 10 h 30.

Sujet : Lanceur d'alerte congédié.

AIDE-MÉMOIRE



DATE : Le mardi 5 février 2019



HEURE : 10 h 30



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

