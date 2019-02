VSBLTY annonce deux partenariats internationaux ; La société présentera deux produits au salon ISE





PHILADELPHIA, 5 février 2019 /PRNewswire/ -- VSBLTY, une société de technologie et de logiciel de détail de premier plan qui fournit des mesures d'audience en utilisant la puissance de l'apprentissage automatique par l'entremise de la vision informatique, a annoncé aujourd'hui la création de deux partenariats internationaux avec Atlas International, une société basée à Milan, en Italie, et Onyx-Cognivas Pty, une société basée à Johannesburg, en Afrique du Sud.

L'annonce a été faite par le PDG de VSBLTY, Jay Hutton, qui a également déclaré que la firme démontrera deux produits uniques au salon ISE, entre le 5 et le 8 février, au stand 8-S360. Amsterdam abritera l'ISE 2019, qui promet d'attirer 80 000 professionnels de l'intégration AV et systèmes.

Jay Hutton a indiqué que VSBLTY allait dévoiler un mur vidéo d'ascenseur ? le « miroir magique » Gateway par le LU-VE Group?conçu pour les hôtels et les immeubles administratifs et résidentiels, qui transmettra des photos, des vidéos et des publicités ainsi que des informations et des annonces au sujet des immeubles. La technologie d'écran tactile permettra également aux passagers d'ascenseurs de communiquer avec l'extérieur via le web. En cas d'urgence, la cabine de l'ascenseur entrera immédiatement en communication audio/visuelle avec un spécialiste des urgences pour calmer et informer les passagers.

Le deuxième produit VSBLTY démontré sera une vitrine équipée d'étagères et d'écrans vidéo interactifs conçus pour engager et informer les clients. D'après Jay Hutton, cette unité est idéale pour promouvoir des produits. Une vidéo démontre les utilisations et les avantages des produits sur des écrans de tailles diverses et éduque les clients, réduisant ainsi leur dépendance vis à vis du personnel de service. L'unité peut également fournir des promotions de magasin.

Les deux nouvelles sociétés partenaires de VSBLTY participeront au salon ISE, a ajouté M. Hutton. Atlas International est un prestataire multiservices de solutions innovantes spécialisé dans l'intégration des affaires et de la technologie à travers une vaste gamme de canaux. « Avec notre expertise en affichage dynamique, en engagement du client et en intelligence artificielle, Atlas est un partenaire idéal qui aidera VSBLTY à étendre sa distribution en Italie et ailleurs », a ajouté le PDG de la firme, Tommaso Boralevi.

Onyx-Cognivas possède des brevets uniques sur l'affichage dynamique transparent qui assure 100 % de transparence sur demande, avec des analyses vidéo. La société utilise également les données brutes obtenues des analyses vidéo, y compris la détection/reconnaissance faciale et la reconnaissance des objets, ce qui ? conjointement avec d'autres ensembles de données ?développe des solutions d'intelligence à apprentissage profond.

Son cofondateur, Andrew Coudounaris, a déclaré, « Notre technologie d'algorithme d'informatique décisionnelle de pointe, qui combine la reconnaissance faciale et la détection faciale, ainsi que l'analyse vidéo et la reconnaissance des objets, assure la synergie d'Onyx-Cognivas et de VSBLTY, qui a promu avec succès la fusion de l'intelligence de marché et de la sécurité. »

