CSI lance un nouveau cours sur les stratégies de placement alternatives





CSI, société appartenant à Moody's Analytics, est heureux d'annoncer un nouveau cours intitulé « Stratégies de placement alternatives : fonds de couverture et fonds alternatifs ». Ce cours prépare les conseillers en placement canadiens à éclairer les clients quant aux fonds communs de placement alternatifs, connus également comme les fonds alternatifs (Liquid Alts, en anglais), et à leur en vendre, le cas échéant.

Avec les modifications récemment apportées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) au règlement sur les fonds d'investissement (Règlement 81-102), les clients de détail canadiens peuvent désormais investir dans des fonds alternatifs par l'intermédiaire de leur conseiller en placement. Ces fonds offrent aux investisseurs la possibilité de diversifier leurs portefeuilles en s'exposant à des stratégies alternatives telles que la négociation de matières premières physiques, la vente à découvert et l'utilisation de produits dérivés et d'un effet de levier. Avant cette modification réglementaire, les stratégies de placement alternatives étaient essentiellement disponibles par l'intermédiaire de fonds de couverture qui ne sont accessibles qu'à un public restreint.

« Les fonds alternatifs peuvent jouer un rôle important dans la diversification des portefeuilles des clients de détail canadiens », a déclaré Marshall Beyer, directeur principal de la stratégie de délivrance des titres et des autorisations à CSI. « Ces produits sont complexes et comportent des risques qui doivent être soigneusement pris en compte par tous les investisseurs et leurs conseillers en placement. »

Grâce au cours en ligne de CSI, les conseillers en placement comprendront mieux les caractéristiques, les avantages et les risques des stratégies alternatives. Il explique comment de telles stratégies peuvent correspondre à un portefeuille client et couvre les étapes de la diligence raisonnable afin d'évaluer les fonds alternatifs, de déterminer leur pertinence et d'établir des mesures de rendement et des points de référence.

Ce cours a été conçu pour répondre aux exigences ayant trait à la connaissance des produits, auxquelles doivent se plier les conseillers en placement et les représentants autorisés qui prévoient aider les clients de détail souhaitant investir dans des fonds alternatifs. De plus, le cours est accrédité auprès de multiples organismes en tant qu'activité de formation continue en développement professionnel.

Pour en savoir plus sur le cours « Stratégies de placement alternatives : fonds de couverture et fonds alternatifs », cliquez ici.

À propos de CSI

CSI est le principal fournisseur en formation et références financières au Canada. Il propose plus de 170 cours, tels que le célèbre cours canadien sur les valeurs mobilières (CSCMD), douze programmes de certification, des agréments financiers spécialisés populaires, comme les PFPMD, CIMMD, CIWM, MTIMD et le « Fellow of CSI » (FCSIMD). CSI est le principal fournisseur de cours et d'examens réglementaires auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et il est accrédité par plusieurs organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières et des assurances. CSI fonctionne comme une société de Moody's Analytics. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.csi.ca.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques permettant aux dirigeants d'entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Notre solide expertise en matière de risques, nos vastes ressources d'information et notre application technologique innovante permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nos sommes réputés pour nos solutions primées à la fine pointe du secteur, composées de services de recherche, de données, de logiciels et de services professionnels, et réunies pour assurer une expérience client harmonieuse. Nous suscitons la confiance dans des milliers d'organisations dans le monde entier grâce à notre souci de l'excellence, à notre ouverture et à notre volonté de répondre aux besoins de nos clients. Pour plus d'informations sur Moody's Analytics, veuillez visiter le site www.moodysanalytics.com.

Moody's Analytics est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody's Corporation a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars en 2017, emploie environ 12 600 personnes dans le monde entier et mène ses activités dans 42 pays.

