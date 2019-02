L'AACSB annonce la Promotion 2019 des leaders influents





Le quatrième challenge annuel des leaders influents reconnaît 33 diplômés exceptionnels d'écoles de commerce

TAMPA, Floride, 5 février 2019 /PRNewswire/ -- Grâce à un engagement passionné en faveur de la durabilité, de la diversité et de l'inclusion, des économies régionales et dans bien d'autres domaines, les diplômés des écoles de commerce ont un impact mondial positif. Aujourd'hui AACSB International (AACSB), la plus grande alliance d'enseignement commercial au monde, honore 33 de ces diplômés comme sa Promotion 2019 des leaders influents. Initiative annuelle, ce challenge reconnaît les anciens élèves remarquables d'écoles accréditées par l'AACSB dont le travail source d'inspiration sert de modèle pour la prochaine génération de chefs d'entreprise.

Les personnes suivantes font partie de la Promotion 2019 des leaders influents de l'AACSB :

Helena Helmersson , directrice de l'exploitation du groupe H&M et ancienne élève de l'Umeå School of Business, Economics and Statistics de l'Université d'Umeå

, directrice de l'exploitation du groupe H&M et ancienne élève de l'Umeå School of Business, Economics and Statistics de l'Université d'Umeå Tillmann Henssler , responsable de l'approvisionnement chez Pfizer et diplômé de l'Open University Business School

, responsable de l'approvisionnement chez Pfizer et diplômé de l'Open University Business School Richard Hardiman , PDG de RanMarine Technology et diplômé de la Graduate School of Business de l'Université du Cap

, PDG de RanMarine Technology et diplômé de la Graduate School of Business de l'Université du Cap Karim Baalbaki , président-directeur général de BCI Holding SA et ancien élève de la Suliman S. Olayan School of Business de l'Université américaine de Beyrouth

Chaque lauréat est reconnu comme un leader ou un innovateur dans son secteur, un contributeur à sa collectivité ou à la société et une source d'inspiration pour les futurs chefs d'entreprise. Les récits de la façon dont chacun des 33 lauréats, représentant des écoles de 13 pays, a positivement influencé son secteur et la société, sont disponibles à l'adresse aacsb.edu/influential-leaders.

«?La diversité des formations, des secteurs et des parcours professionnels de la Promotion 2019 des leaders influents est la preuve que les écoles accréditées par l'AACSB préparent les diplômés à réussir alors qu'ils poursuivent leurs passions?», a déclaré Thomas R. Robinson, président-directeur général de l'AACSB. «?Nous sommes honorés de reconnaître ces anciens élèves, ainsi que les écoles de commerce qui les ont préparés, comme des exemples de premier ordre de l'enseignement commercial en tant que force oeuvrant pour le bien dans le monde.?»

À présent dans sa quatrième année d'existence, le challenge des leaders d'influence a récompensé près de 200 diplômés d'écoles de commerce pour avoir créé un impact durable dans le monde des affaires et la société. Tous les lauréats ont obtenu un diplôme de premier cycle, de troisième cycle ou de doctorat dans l'une des plus de 800 écoles de commerce accréditées par l'AACSB dans le monde. Pour en savoir plus sur le challenge des leaders d'influence et pour voir la liste complète des lauréats, veuillez visiter aacsb.edu/influential-leaders.

À propos d'AACSB International

En tant que plus grande alliance d'enseignement commercial au monde, AACSB International (AACSB) met en relation les éducateurs, étudiants et entreprises pour atteindre un objectif commun : créer la prochaine génération de grands leaders. Synonyme des plus hauts standards d'excellence depuis 1916, l'AACSB fournit une garantie de qualité, de la veille sur l'enseignement commercial et des services de développement professionnel à plus de 1600 organisations membres et plus de 800 écoles de commerce accréditées à travers le monde. La mission de l'AACSB est de favoriser l'engagement, d'accélérer l'innovation et d'amplifier l'impact dans l'enseignement commercial. La société mondiale dispose de bureau à Tampa, en Floride, aux États-Unis, à Amsterdam, aux Pays-Bas et à Singapour. Pour plus d'informations, visitez aacsb.edu.

