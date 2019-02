Le programme Bourses techno de Best Buy pour les écoles donne plus de 200 000 $ à des établissements secondaires au pays





Treize écoles recevront des bourses pour acheter de nouveaux ordinateurs et appareils numériques afin d'inspirer et de motiver les élèves, leur permettant de développer de nouvelles habiletés techno.

Points saillants de l'annonce :

Parmi plus de 275 demandes, 13 écoles secondaires canadiennes ont été sélectionnées. Elles recevront chacune une bourse en argent pouvant atteindre 10 000 $.

Les établissements sélectionnés utiliseront les bourses pour améliorer ou intégrer la technologie utilisée dans différents cours, programmes ou activités parascolaires.

BURNABY, C.-B., le 5 févr. 2019 /CNW/ - Best Buy Canada est fière d'annoncer que 13 établissements secondaires sélectionnés parmi plus de 275 candidats, recevront des bourses d'une valeur combinée totale de 208 000 $, destinées aux cours basés sur la technologie, dans le cadre du programme Bourses techno Best Buy pour les écoles. De la Colombie-Britannique à Terre-Neuve, les écoles gagnantes utiliseront ces bourses pour donner aux étudiants l'accès à des appareils intégrant des technologies informatiques et numériques de dernier cri. Cela les aidera à demeurer motivés et concentrés tandis qu'ils cheminent vers l'éducation postsecondaire.

« Chaque année, nous recevons un nombre impressionnant de demandes de qualité », explique Karen Arsenault, directrice de l'investissement dans la collectivité de Best Buy Canada. « À mesure que les programmes scolaires évoluent, le besoin de technologie de pointe dans les salles de classe augmente. Tous les établissements gagnants ont clairement mis en avant des méthodes d'apprentissage créatives, ainsi que des manières d'intégrer la technologie dans leurs salles de classe destinées à inspirer les innovateurs de demain. »

Les 13 écoles récipiendaires de la Bourse Best Buy pour les écoles sont :

Bourses STIM (Sciences, technologie, ingénierie et maths:

École secondaire Évangéline - Montréal, QC

Centre scolaire Samuel-de-Champlain - Saint-Jean, NB

Esquimalt High School - Victoria , C.-B.

Sheldon Williams Collegiate - Regina, SK

St. Paul Regional High School - St. Paul, AB

Stratford Central Secondary School - Stratford, ON

Westwood Community High School - Fort McMurray, AB

Bourses générales :

Bayview Academy - St. George's , T.-N.-L.

Carihi Secondary School - Campbell River , C.-B.

Frederick Banting Alternative Site - Stittsville, ON

Immaculata - Ottawa, ON

Mistawasis Nehiyawak High School - Leask, SK

St John's High School - Winnipeg, MB

Les Bourses techno générales sont destinées à améliorer ou à intégrer la technologie dans les classes pour favoriser l'apprentissage des élèves. On donne en exemple des programmes d'alphabétisation, des bibliothèques et des classes pour élèves aux besoins particuliers. Les Bourses techno STIM sont destinées aux programmes axés sur la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, ce qui inclut les clubs de robotique, les programmes de mathématiques, ainsi que les cours de programmation et de multimédia numérique.

Les treize écoles se verront remettre leurs bourses dans les prochaines semaines. Des célébrations seront organisées dans les écoles récipiendaires avec l'aide des équipes des magasins Best Buy locaux.

En s'investissant dans la collectivité, Best Buy Canada vise à connecter les jeunes à la technologie pour les inspirer, les motiver et leur permettre de prendre en main leur éducation. C'est pourquoi Best Buy a permis à plus de 200 écoles canadiennes d'acheter de la technologie, en plus d'offrir des bourses d'études postsecondaires et d'aider les étudiants à parfaire leurs connaissances technologiques.

Dans les prochains mois, le programme Bourses techno Best Buy pour les écoles offrira aux établissements de niveau primaire la possibilité de demander du financement pour de la nouvelle technologie. Les enseignants souhaitant être informés lorsque des bourses seront à nouveau offertes peuvent envoyer un courriel à schoolgrants@bestbuycanada.ca.

Pour plus d'informations sur les investissements de Best Buy au sein de la collectivité, visitez le www.BestBuy.ca/Communaute.

