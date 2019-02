Le rendement des caisses de retraite canadiennes a diminué en 2018, selon RBC Services aux investisseurs et de trésorerie





Rendement de -3,5 % au quatrième trimestre de 2018

Première baisse trimestrielle depuis le troisième trimestre de 2015

TORONTO, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Les caisses des régimes de retraite canadiens à prestations déterminées ont terminé 2018 en territoire négatif, effaçant au quatrième trimestre leurs gains des trois trimestres précédents pour enregistrer un rendement annuel de -0,7 %, selon l'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie . Collectivement, leur résultat au quatrième trimestre était de -3,5 %, comparativement à +0,1 % au troisième trimestre . En 2017, le rendement annuel avait été de 9,7 %.

Les actions canadiennes et l'indice composé S&P/TSX ont été malmenés au quatrième trimestre de 2018, se contractant respectivement de 10,6 % et de 10,1 %. Pour l'ensemble de 2018, les actions canadiennes et l'indice composé S&P/TSX ont reculé de 8,9 % alors qu'ils avaient affiché des gains respectifs de 9,0 % et de 9,1 % l'année précédente. Les hausses de taux d'intérêt et la baisse des prix du pétrole ont contribué au recul, et 8 des 11 secteurs de la Bourse de Toronto se sont inscrits en baisse pour l'année.

CITATION

« Le marché a été négativement affecté par l'incertitude géopolitique et économique durant toute l'année. Les guerres commerciales, les hausses de taux, les prix du pétrole et le Brexit ont tous contribué à réduire les attentes des investisseurs touchant les bénéfices des sociétés, ce qui a plombé les rendements au quatrième trimestre et pour l'année. Les marchés ont amorcé vigoureusement l'année à la faveur de la pause qu'a marquée la Fed dans le relèvement des taux et des progrès réalisés dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine en janvier. Les investisseurs doivent néanmoins demeurer vigilants, car nous approchons de la fin du cycle économique et il est peu probable que la volatilité s'estompe. »

- Ryan Silva, directeur général et chef, Régime de retraite et assurance, Couverture clientèle mondiale, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Résultats du sondage RBC SIT sur les régimes de retraite à prestations déterminées

Par ailleurs, selon les résultats d'un récent sondage mené par RBC Services aux investisseurs et de trésorerie auprès des promoteurs de régime de retraite à prestations déterminées, l'incertitude économique et géopolitique demeure une préoccupation majeure, mais à un degré moindre que la capitalisation des régimes et la faiblesse des taux d'intérêt. Les résultats du sondage, intitulé Accueillir le changement , indiquent aussi qu'environ 40 % des répondants sont satisfaits de la viabilité de leur régime et que près de 90 % sont confiants ou extrêmement confiants en sa capacité de faire face à ses obligations continues.

AUTRES RÉSULTATS

Au quatrième trimestre, les titres à revenu fixe figurant dans l'univers des régimes de retraite de RBC SIT sont revenus en territoire positif et ont dégagé un rendement de 1,8 %, alors qu'ils avaient reculé de 1,5 % au trimestre précédent. Ils ont aussi offert un rendement annuel positif (1,2 %).

Au quatrième trimestre de 2018, l'indice des obligations universelles FTSE Canada a avancé de 1,8 %, comparativement à un repli de 1,0 % au trimestre précédent. L'indice a progressé de 1,4 % en 2018.

À l'instar des actions canadiennes, les actions mondiales figurant dans l'univers des régimes de retraite de RBC SIT se sont orientées à la baisse au cours de l'année (-1,3 %) et du trimestre (-7,8 %). (La faiblesse du dollar canadien a permis aux régimes non couverts d'atténuer les rendements négatifs en monnaie locale obtenus dans cette catégorie d'actif.)

L'indice MSCI Monde s'est replié de 0,5 % pour l'année et de 8,5 % au quatrième trimestre.

Les marchés émergents (-2,2 %) ont mieux fait que les marchés développés (-8,5 %) au cours du trimestre, mais ils ont tiré de l'arrière par rapport à eux pour l'ensemble de l'année (-6,9 % et -0,5 %).

Les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées n'avaient pas enregistré de résultats trimestriels négatifs depuis le troisième trimestre de 2015.

RENDEMENT HISTORIQUE

Période Rendeme

nt (%) Période Rendeme

nt (%) T4 2018 -3,5 T1 2017 2,9 T3 2018 0,1 T4 2016 0,5 T2 2018 2,2 T3 2016 4,2 T1 2018 0,2 T2 2016 2,9 T4 2017 4,4 T1 2016 0,0 T3 2017 0,4 T4 2015 3,1 T2 2017 1,4 T3 2015 -2,0

L'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Depuis 30 ans, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) gère l'un des plus grands univers de régimes de retraite canadiens du secteur. L'univers des régimes de retraite fait actuellement le suivi du rendement et de la répartition d'actifs d'un large éventail de caisses de retraite canadiennes à prestations déterminées (PD) et est un indicateur étalon de rendement reconnu. L'indicateur étalon « univers des régimes de retraite » est produit par le service Risques et analyse des placements de RBC SIT. Le service Risques et analyse des placements utilise les meilleures technologies qui soient afin d'offrir des solutions indépendantes et rentables visant à aider la clientèle d'investisseurs institutionnels à faire le suivi des décisions de placement, à optimiser le rendement, à réduire les coûts, à atténuer le risque et à rehausser les aptitudes en matière de gouvernance.

À propos de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) est un fournisseur spécialisé de services d'administration d'actif et de services de garde, de paiements, de trésorerie et de marché destinés au secteur de la finance et aux investisseurs institutionnels du monde entier. Elle emploie plus de 4 500 personnes dans 17 pays de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, et en Australie. Nous fournissons à notre clientèle des services de protection des actifs fondés sur des solutions numériques orientées client dont l'amélioration et l'élaboration continues s'effectuent en phase avec ses besoins évolutifs. Comptant plus de 4 300 milliards de dollars canadiens d'actifs administrés au 28 novembre 2018, RBC SIT a été classée huit années de suite premier dépositaire mondial par ses clients, et elle est un partenaire financier solide dont les cotes de solvabilité figurent parmi les plus élevées dans le monde.

RBC Services aux investisseurs et de trésorerieMC est une marque nominative mondiale et fait partie de Banque Royale du Canada. RBC Services aux investisseurs et de trésorerie est un fournisseur spécialisé de solutions d'administration de l'actif et de services de garde, de paiements et de trésorerie destinés au secteur de la finance et aux investisseurs institutionnels du monde entier. RBC Services aux investisseursMC exerce ses activités par l'intermédiaire des sociétés d'exploitation principales suivantes : Banque Royale du Canada, Fiducie RBC Services aux investisseurs et RBC Investor Services Bank S.A., et leurs succursales et sociétés affiliées. Le présent document est fourni par RBC Services aux investisseurs et de trésorerie à titre d'information générale seulement. RBC Services aux investisseurs et de trésorerie ne fait aucune déclaration, ne fournit aucune garantie et ne se porte nullement garante de l'exactitude, de la fiabilité ou de l'intégralité de ces renseignements et décline toute responsabilité quant aux mesures prises sur la foi de ces seuls renseignements ou aux résultats pouvant en découler. Les lecteurs doivent être conscients que le contenu du présent document ne doit pas être considéré comme un conseil juridique, comptable, de placement ou financier ni comme un autre conseil professionnel ni ne vise cette fin. ® / MC Marques de commerce de Banque Royale du Canada, utilisées sous licence. rbcits.com

SOURCE RBC Groupe Financier

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 09:00 et diffusé par :