Sodexo Canada est l'un des commanditaires principaux du Gala de musique autochtone au Québec

MONTRÉAL, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Sodexo est fière de participer en tant que sponsor au Gala de musique autochtone Teweikan 2019. En tant qu'un des commanditaires de cette célébration unique des talents autochtones, Sodexo est heureuse de travailler avec la Société de communication Atikamek-Montagnais et d'encourager les musiciens et les musiciennes autochtones du Québec et du Labrador.

«?Sodexo est honorée de faire partie d'un événement mettant en valeur le talent vibrant des artistes et groupes musicaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Ils jouent un rôle important dans notre compréhension et notre appréciation de la culture et du patrimoine autochtones?», déclare Katherine Power, vice-présidente, Affaires générales et communications.

La Société de communication Atikamekw-Montagnais (Socam) est l'initiateur et promoteur du Gala de musique autochtone Teweikan qui aura lieu au mois d'octobre prochain à Québec.

Sodexo au Canada

Sodexo propose des services sur site au Canada depuis plus de 40 ans. Reconnu comme partenaire stratégique, Sodexo se consacre à la prestation de services de Qualité de vie à ses clients, ses employés et ses visiteurs dans le cadre des services aux entreprises, en éducation, dans les services de santé et le secteur de l'énergie et les ressources. Ces services de Qualité de vie créent des environnements sains, sûrs et efficaces permettent aux individus et organisations à croître et à réussir. Sodexo fournit des services de gestion des installations et de services alimentaires dans plus de 175 sites et est un chef de file de l'industrie au Canada en matière de son chiffre d'affaires et du nombre de personnes servies. L'entreprise a d'ailleurs été reconnue meilleur employeur au cours des six dernières années. Sodexo Canada est fière d'avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, un organisme de bienfaisance qui a recueilli plus de 3 millions de dollars pour lutter contre la faim et a distribué plus de 1 million de repas pour les jeunes à risque au Canada depuis 2007.

13,000 employés

100+ services

185+ clients

220+ sites

