La Monnaie royale canadienne dédie à Viola Desmond sa première pièce en l'honneur du Mois de l'histoire des Noirs





OTTAWA, le 5 févr. 2019 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne est fière d'annoncer que sa toute première pièce soulignant le Mois de l'histoire des Noirs rendra hommage à une pionnière des droits civils au Canada, Viola Desmond. En 1946, l'arrestation et le procès de Mme Desmond pour avoir refusé de s'asseoir dans une section réservée aux Noirs dans un cinéma de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, ont eu un effet catalyseur pour l'égalité des droits au Canada. Son héritage exceptionnel est maintenant immortalisé sur une pièce en argent pur à 99,99 %, qui sera inaugurée à temps pour le 105e anniversaire de naissance de Viola Desmond (6 juillet 1914).

Une pièce, parmi les premières frappées, a récemment été offerte à la soeur de Viola Desmond, Mme Wanda Robson, en guise de remerciement pour la contribution spéciale de Mme Desmond à l'histoire du Canada. « Les détails finement gravés sur le portrait de Viola sont magnifiques, la ressemblance est frappante! », a affirmé Mme Robson.

« Bien que la diversité et le respect des droits civils soient largement considérés comme des valeurs canadiennes identitaires, il est important de se rappeler que l'égalité qui règne au Canada n'aurait pu être obtenue sans des gestes courageux comme celui de Viola Desmond, qui s'est dressée contre l'injustice des coutumes locales de ségrégation en 1946 », a déclaré Jennifer Camelon, présidente intérimaire de la Monnaie royale canadienne. « En témoignant de l'histoire véridique et fascinante de Viola Desmond au moyen d'une pièce en l'honneur du Mois de l'histoire des Noirs, nous rendons hommage à une Canadienne extraordinaire qui a contribué à l'admiration que suscite notre pays pour sa diversité culturelle et sa compassion. »

En collaboration avec Wanda Robson et son époux Joe, les graveurs de la Monnaie ont adapté le célèbre portrait de Viola Desmond afin de créer en sa mémoire une pièce de 20 $ en argent fin 2019. Outre son portrait, figurent également sur le motif deux dates séparées par un coeur stylisé inspiré du collier qu'elle arborait sur la photo emblématique. La reproduction de la signature de Mme Desmond ajoute une autre touche personnelle au motif de la pièce, qui est accompagnée d'un nouveau billet de banque de 10 $ à l'effigie de Viola Desmond.

Limité à un tirage de 8 000 exemplaires, l'ensemble de la pièce en argent fin et du billet de banque à l'effigie de Viola Desmond se vendra au détail à 149,95 $ à compter de la fin de juin 2019.

Vous trouverez des images de cette pièce ici.

Le Mois de l'histoire des Noirs a été institué en 1926, lorsque l'historien afro-américain d'Harvard, Carter G. Woodson, a proposé de consacrer une période pour souligner les réalisations des Afro-Américains et mieux faire connaître l'histoire des Noirs. Par la suite, le Canada a décidé d'emboîter le pas. En février 2008, lorsque la motion proposée par le sénateur Donald Oliver a été approuvée à l'unanimité, le mois de février a officiellement été déclaré comme le Mois de l'histoire des Noirs au Canada.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca.

SOURCE Monnaie royale canadienne

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 09:00 et diffusé par :