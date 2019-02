Année record pour les dons et les transplantations en Ontario





TORONTO, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Selon de nouvelles données publiées par le Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV), organisme responsable des dons et des transplantations d'organes et de tissus en Ontario, plus de personnes que jamais ont fait un don de tissus en Ontario l'année dernière. En 2018, on a recensé 2413 donneurs de tissus, ce qui représente une augmentation de 85 % par rapport aux 10 dernières années.

Le RTDV attribue cette amélioration au nombre croissant d'hôpitaux qui ont adopté le signalement courant et qui doivent donc aviser le RTDV du décès de tout patient.

Un seul donneur de tissus peut aider jusqu'à 75 personnes : une greffe de cornée peut par exemple rendre la vue à une personne, une greffe de peau peut aider des patients brûlés et le remplacement d'une valvule cardiaque peut permettre à un enfant atteint d'une maladie du coeur congénitale de jouer et de grandir.

En 2018, 118 personnes ont fait un don de vie, de sorte que l'Ontario a aussi enregistré un nombre record de donneurs d'organes après détermination du décès cardiocirculatoire (DDC). Le don après DDC est possible pour un patient atteint d'une maladie grave qui n'a aucune chance de guérison et dont la famille décide d'arrêter le traitement de maintien des fonctions vitales. Ces 10 dernières années, le nombre de donneurs après DDC s'est accru de 219 %, ce qui a transformé la vie des patients qui attendent une transplantation d'organe en Ontario.

De même, l'année dernière a été exceptionnelle sur le plan des transplantations en Ontario. Les candidats à la transplantation cardiaque ont attendu moins de jours : le temps d'attente moyen a diminué de 42 % en une seule année (de 214 jours en 2017 à 120 en 2018). De plus, les transplantations pulmonaires ont permis de sauver un nombre de vies sans précédent puisque 195 patients ont reçu le don de vie, ce qui dénote une hausse de 75 % au cours des 5 dernières années.

« Grâce aux personnes qui ont pris deux minutes pour s'inscrire comme donneurs et grâce aux familles qui ont pris la généreuse décision de faire don des organes et des tissus d'un être cher, la vie de nombreux Ontariens a profondément changé en 2018 », explique Ronnie Gavsie, présidente-directrice générale du RTDV. « Pourtant, malgré tous ces progrès, ce n'est pas assez. Tous les trois jours, une personne meurt en attendant une transplantation d'organe. »

Au 31 décembre 2018, 4,2 millions d'Ontariens avaient enregistré leur consentement au don d'organes et de tissus. Pour vous inscrire ou en apprendre davantage, visitez le site www.SoyezUnDonneur.ca.

L'année 2018 en chiffres

333 donneurs d'organes décédés et 2413 donneurs de tissus

1236 transplantations d'organes

1630 personnes sur la liste d'attente pour une transplantation (au 31 décembre 2018)

252 581 nouvelles inscriptions au don d'organes et de tissus

Le Réseau Trillium pour le don de vie est l'organisme du gouvernement de l'Ontario qui est chargé de planifier, de promouvoir, de coordonner et d'appuyer les activités relatives aux dons et aux transplantations d'organes et de tissus dans toute la province ainsi que d'améliorer continuellement le système afin de sauver encore plus de vies.

SOURCE Le Réseau Trillium pour le don de vie

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 09:00 et diffusé par :