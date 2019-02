Le Prix et les bourses Michener : dernier appel pour les candidatures





OTTAWA, le 5 févr. 2019 /CNW/ - La Fondation Michener tient à rappeler aux organes de presse et aux journalistes que le délai pour soumettre les candidatures pour le Prix Michener et les deux bourses annuelles expire dans moins de trois semaines.

Le président de la Fondation Michener, Alan Allnutt, encourage les médias dont les travaux ont eu une incidence sur l'intérêt du public en 2018 à participer au concours pour le prestigieux Prix Michener.

Il incite aussi les journalistes et les organes de presse à soumettre leur candidature pour les deux bourses Michener-Deacon pour le reportage d'enquête. Chacune de ces bourses offre 40 000 $ en argent et 5000 $ en dépenses.

La date limite pour soumettre des candidatures tant pour le Prix que pour les deux bourses est le 22 février 2019. Il est facile de s'inscrire en ligne par l'entremise du site web de la fondation, www.prixmichener.ca

Les organes de presse qui prévoient s'inscrire à la fois au concours de la Fondation pour le journalisme canadien et à celui du Prix Michener peuvent trouver un simple formulaire de double candidature à http://cjf-fjc.ca/cjf_awards/excellence/

Depuis que le Prix Michener a été créé en 1970 sous le patronage de l'ex-gouverneur général, le Très Honorable Roland Michener, il est devenu la récompense la plus convoitée au Canada pour l'excellence en journalisme d'intérêt public. Les juges du concours tiennent compte des ressources disponibles dans chacun des médias pour réaliser les travaux soumis.

Les bourses Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête sont la plus importante aide financière au Canada visant à encourager l'excellence dans le journalisme d'impact pour la presse écrite, parlée et en ligne. Elles sont offertes aux journalistes individuels et, pour la première fois cette année, aux organes de presse afin d'appuyer des projets de reportage. Les bourses sont soutenues par BMO Groupe financier et le CN.

