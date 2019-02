Rogers améliore son service sans?fil dans certaines régions de la Nouvelle-Écosse





HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 05 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Rogers a annoncé qu'elle améliore son service sans?fil en Nouvelle-Écosse, notamment sur Joseph Howe Drive à Halifax, sur Damascus Road à Bedford et sur l'autoroute 101 entre Annapolis et Bridgetown. Les clients de Rogers et de Fido de ces secteurs profiteront d'une expérience sans?fil plus rapide, plus fiable et plus uniforme que jamais.



« Nos clients veulent un accès sans fil de qualité supérieure partout où ils sont, que ce soit pour travailler en faisant la navette, pendant les déplacements pour se réunir avec la famille ou les amis, ou même simplement pour utiliser leur appareil chez eux », a déclaré Troy Harnish, président par interim, région de l'Atlantique, Rogers Communications. Ces améliorations au service sans?fil relient non seulement les clients de la Nouvelle-Écosse aux moments les plus importants de leur vie aujourd'hui, mais elles préparent aussi notre réseau de demain. »

Grâce à ces investissements dans le réseau, les clients de Rogers et de Fido en Nouvelle-Écosse pourront être encore plus connectés à ce qui compte pour eux, qu'il s'agisse de regarder un événement sportif en ligne, de télécharger des documents de travail, de faire des publications sur les médias sociaux ou simplement de clavarder entre amis.

Rogers travaille actuellement à l'élaboration d'un programme pluriannuel visant à offrir la 5G aux Canadiens. En 2018, Rogers a annoncé son intention de déployer un réseau LTE-M à l'échelle nationale pour donner le coup d'envoi à une nouvelle ère de solutions IdO au Canada, ainsi que pour établir un partenariat de recherche sur la 5G avec l'Université de la Colombie-Britannique et signer une entente avec Ericsson sur l'infrastructure nationale . L'année dernière, Rogers a procédé à des essais de la 5G en temps réel au Rogers Centre et teste actuellement les normes 5G mondiales. Rogers continue à mettre à niveau son réseau 4.5G en y intégrant la plus récente technologie 5G, pour que tout soit prêt pour le déploiement commercial de la 5G.

Rogers est également le fournisseur de télécommunications pour le Nova Centre d'Halifax. Avec son WiFi gratuit pour les visiteurs, le centre est l'un des espaces commerciaux les plus connectés de la région.

À propos de Rogers

Rogers est une société canadienne diversifiée qui est un chef de file dans l'industrie des communications et des médias. Elle est le plus important fournisseur de services de communications sans fil et l'un des plus importants fournisseurs de services de télévision par câble, d'Internet haute vitesse, de technologies de l'information et de téléphonie destinés au grand public et aux entreprises du pays. Par l'intermédiaire de Rogers Média, elle est active dans l'industrie de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des sports, du téléachat et de l'achat en ligne, des magazines et des médias numériques. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

