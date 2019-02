Le conseil de surveillance de Valiantys nomme Lucas Dussurget au poste de PDG





TOULOUSE, France, Feb. 5, 2019 /CNW/ -- Valiantys a annoncé aujourd'hui la nomination par son conseil de surveillance de Lucas Dussurget au poste de PDG à compter du 1er mars 2019. François Dussurget, actuel PDG et cofondateur de la société, assumera les fonctions de président du conseil de surveillance de Valiantys dès le 1er mars 2019.

« Les conditions idéales sont réunies pour que Lucas devienne le nouveau PDG de Valiantys. Nous avons choisi un excellent leader à un moment où Valiantys bénéficie d'une excellente position », a indiqué François Dussurget, PDG et cofondateur de Valiantys. « Lucas connaît toutes les équipes de Valiantys, tous les produits, tous les domaines techniques et toutes les implantations géographiques. Il contribuera à faire avancer la société au rythme qui est nécessaire pour tirer profit des opportunités s'offrant à nous. Lucas possède une vision, une stratégie et un bilan de mise en oeuvre qui sont en parfaite adéquation avec les besoins de Valiantys -- la société se trouve à un nouveau tournant et je suis convaincu que les résultats seront encore plus importants et probants que la dernière fois. »

Employé chez Valiantys depuis 2012, Lucas a rapidement gravi les échelons. Dernièrement, il occupait le poste de vice-président du développement de l'entreprise, avec la responsabilité de diriger la stratégie de Valiantys et ses initiatives de croissance. Il a piloté avec succès le développement international de cette entreprise française aujourd'hui dotée de plusieurs bureaux en Europe et en Amérique du Nord. Une présence connue sous le nom de Platinum Atlassian Solution Partner. En tant que membre de l'équipe fondatrice depuis 3 ans, il a été l'architecte de la stratégie de l'entreprise, nouant des liens étroits et solides avec Atlassian.

« J'ai intégré Valiantys il y a 7 ans avec l'envie de faire partie d'une aventure. Je n'ai pas été déçu. Les opportunités qui s'offrent à Valiantys sont colossales puisque les outils Atlassian se répandent de plus en plus dans le monde de l'entreprise. Tenir les rênes de cette nouvelle aventure est un immense honneur et une expérience incroyable. Je m'emploie à dynamiser notre rythme de croissance, tout en veillant à ce que l'on possède la structure adaptée pour continuer à répondre aux attentes de notre clientèle. La réussite de nos clients est notre moteur. Avec plus de 100 recrutements prévus en 2019 et une hausse du chiffre d'affaires de 50 %, nous nourrissons de très grandes ambitions. »

En outre, Valiantys a annoncé que François Dussurget, actuel PDG et membre du conseil de surveillance, continuerait de siéger au conseil et assumerait les fonctions de président à partir du 1er mars. PDG de Valiantys depuis 2006, François Dussurget a cofondé l'entreprise avec Alexandre Alquier la même année.

« Nos partenaires sont des acteurs incontournables de la réussite d'Atlassian. Je connais Lucas depuis plusieurs années. C'est un membre très apprécié de notre réseau de partenaires », a indiqué Martin Musierowicz, directeur du réseau mondial de distribution chez Atlassian. « Nous entretenons avec Valiantys une relation de très grande qualité propice à l'émergence de nouvelles opportunités et à notre développement respectif. Il me tarde de découvrir le fruit de notre collaboration au cours des prochaines années. »

En tant que partenaire Atlassian, Valiantys propose son vaste savoir-faire aux entreprises pour les aider à accélérer leur transformation numérique grâce à des applis puissantes, des conseils d'expert, des services gérés et des solutions sur mesure. Depuis 2006, nous accompagnons plus de la moitié des sociétés du classement Fortune 100 dans le déploiement, l'adoption et le support des outils Atlassian pour DevOps, Agile et ITSM. Avec un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions de dollars, des bureaux implantés dans 8 pays et 150 salariés, nous répondons aux besoins de nos clients, où qu'ils se trouvent et à toutes les étapes de leur parcours avec Atlassian. Pour en savoir plus, rendez-vous sur valiantys.com .

