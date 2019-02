David Beckham surprend ses fans pour fêter l'anniversaire de sa marque de soins HOUSE 99





HOUSE 99, la marque de soins pour homme de David Beckham, fête son premier anniversaire. Pour l'occasion, 10 fans ont été invités par la marque à une session de relooking chez un barbier londonien. Aucun des participants ne se doutait que David Beckham en personne allait venir les surprendre.

« Je voulais personnellement remercier les fans de HOUSE 99. C'est eux qui font le succès de la marque, a déclaré David Beckham qui a révélé la vidéo sur son compte Instagram. Nous sommes très excités par l'année qui vient, nous allons continuer à lancer de nouveaux produits pour aider les hommes à trouver leurs futurs looks. »

https://youtu.be/MM_DF2eEEpM

La surprise passée, les fans de HOUSE 99 ont eu la chance de passer du temps avec Beckham pour parler de ses looks et de ses produits préférés.

Lancée en 2018 dans plus de 20 pays, HOUSE 99 va célébrer son premier anniversaire avec le lancement d'u nouveau produit : SMARTEN UP Hair & Wax Moustache, une cire pour les cheveux et la moustache qui sera disponible sur le site de la marque http://www.house99davidbeckham.com à partir du 1[er] février.

Parmi les produits stars de la gamme HOUSE 99 by David Beckham :

La pommade fixante SMOOTH BACK

Le baume cheveux & barbe SERIOUSLY GROOMED

L'huile de barbe SOFTER TOUCH

HOUSE 99 EN QUELQUES MOTS HOUSE 99 est une nouvelle marque mondiale de produits de soins et cosmétiques, fondée par David Beckham, en partenariat avec L'Oréal Luxe, avec l'ambition de démystifier les besoins en soins des hommes et d'encourager l'expression de leur personnalité ainsi que l'expérimentation de nouveaux styles. La ligne complète HOUSE 99 offre 21 produits pour les cheveux, la peau, la barbe et le corps et propose ainsi des solutions complètes et diverses de soins pour tous les types de cheveux et de peaux masculins. La totalité des produits a été créée, testée et approuvée par David Beckham, de la formule jusqu'au nom du produit, le design et le packaging. Pour plus d'informations, suivez-nous sur Instagram @HOUSE99

